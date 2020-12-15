Каковы перспективы сетей связи 5G на Северном Кавказе

Северный Кавказ не избежал истерии, связанной со слухами о внедрении связи стандарта 5G в регионах. В Лермонтове местные жители вышли протестовать против строительства рядом с жилым домом "вышки 5G" и записали обращение к губернатору. В Дагестане жительницы одного из сел и вовсе обещали сжечь передающую станцию, заявив, что "нам второй Чернобыль не нужен".

В итоге властям пришлось опровергать информацию о том, что возводимые вышки имеют отношение к стандарту 5G. А на прямой линии губернатора Ставропольского края министр энергетики, промышленности и связи региона Виталий Шульженко лично ответил на поступившее из Лермонтова обращение.

- Сегодня в России есть всего несколько вышек связи 5G, которые используются в крупных городах-миллионниках в качестве опытных образцов для испытаний скорости передачи информации. В промышленной эксплуатации данных объектов нет, - заявил Шульженко.

Он добавил, что на территории края размещено более трех тысяч базовых станций, работающих в форматах 2G, 3G и 4G. В регионе нет ни одной вышки 5G - их строительство здесь никогда не велось и в ближайшее время вестись не будет. Министр добавил, что мобильные операторы не устанавливают базовые станции самовольно: каждая точка согласуется с надзорными органами и все вышки отвечают нормам и требованиям безопасности.

По словам Шульженко, приемопередающая аппаратура, размещенная вблизи жилых домов либо на крышах, не наносит вреда здоровью человека, поскольку любое электромагнитное излучение угасает пропорционально квадрату пройденного расстояния. Более того, вышки связи излучают такую же электромагнитную энергию, как и бытовые электронные приборы, которыми ежедневно пользуется человек. При этом излучение от смартфона или телевизора куда сильнее.

- Мощность передатчика одной базовой станции 4G - около 20 ватт, а микроволновки - от 500 ватт, - добавил Шульженко.

Так каковы же перспективы появления связи стандарта 5G в России? Как выяснил корреспондент "РГ", не стоит ожидать промышленного внедрения данной технологии как минимум до 2024 года. А, по мнению экспертов отрасли, активное использование сервисов, работающих на этом стандарте, начнется еще позже.

В ноябре правительственная комиссия по цифровому развитию утвердила дорожную карту создания мобильных сетей связи пятого поколения. Ее исполнителями стали госкорпорация "Ростех", которой поручено создать российское оборудование связи 5G, и компания "Ростелеком", она должна заняться построением соответствующих сетей и формированием сервисов на их основе.

Уже известно, что по федеральному проекту "Цифровые технологии" на производство отечественной техники и обеспечение ее серийного выпуска направят около 21,5 миллиарда рублей. А на конверсию радиочастотного спектра для сетей связи 5G - 7,4 миллиарда в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура". Как заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, основную часть работ предприятия должны выполнить с 2021 по 2024 год.

- Проект производства оборудования для 5G носит глобальный характер, поэтому будем привлекать не только наши профильные холдинговые компании, но и других игроков, способных предложить доступные и инновационные решения. Реализация планов позволит наладить надежную, быструю связь нового поколения, станет катализатором цифровой трансформации отраслей экономики нашей страны, - считает генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов.

По словам вице-президента по стратегическим инициативам компании "Ростелеком" Бориса Глазкова, им предстоит работать в двух направлениях. Первое - это усовершенствование нормативной базы.

- Существующая худо-бедно работает для 4G. Но она требует серьезной актуализации. Для 5G нужно в несколько раз больше базовых станций. Значит, для налаживания связи нового поколения надо упрощать и ускорять процедуры согласования и регистрации этих сооружений. Их будет необходимо устанавливать не только на опоры и мачты, но и на крыши домов, инфраструктуру ЖКХ, например на фонарные столбы. Взаимодействие с городскими и коммунальными службами в нашей стране не урегулировано, это предстоит сделать, - пояснил Глазков.

Также требуется изменить устаревшие нормы допустимого электромагнитного излучения. По словам Глазкова, в России они значительно отличаются от принятых в мире и скорректированных за рубежом в последнее десятилетие после проведенных исследований.

- Второе направление работы - это практическая апробация. Мы нацелены на создание совместно с правительством тестовых полигонов, где сеть 5G будет развернута на постоянной основе. В течение нескольких лет здесь станут тестировать различные полезные сервисы и цифровые решения для населения и корпоративного сектора, - добавил Глазков.

Как отмечают в компании, у 5G есть одно важнейшее преимущество - это выделенная полоса, недоступная раньше. Нынешние технологии мобильной связи не позволяют зарезервировать полосу для экстренных или медицинских служб. Поэтому в любой момент связь с такими организациями может прерваться. 5G позволяет эту проблему решить.

По мнению директора макрорегионального филиала "Юг" компании "Ростелеком" Дениса Лысова, 5G - революционная технология, но первые сети, скорее всего, будут проводить не для населения, а для промышленных площадок. Например, с их помощью станет гораздо проще контролировать роботизированные механизмы - манипуляторами, выполняющими какую-то механическую работу, смогут управлять из единого центра благодаря высокой скорости и надежности мобильного соединения. Вообще внедрение стандарта 5G пойдет быстрее, если появятся какие-то конкретные продукты, для которых новое поколение связи окажется жизненно необходимо.

- Основной задачей взаимодействия с бизнесом мы считаем формирование спроса на данную технологию. Важно уже сейчас думать над тем, чем эти сети могут быть полезны в экономике, как сервисы на базе 5G повысят эффективность производственных и бизнес-процессов. Мы предлагаем создать индустриальные полигоны в различных отраслях, чтобы разрабатывать и тестировать цифровые решения, которые станут доступны на сетях пятого поколения. Полигоны объединят усилия операторов, вендоров и потребителей услуг. В итоге мы вместе разработаем инновационные сервисы для горнодобывающей промышленности, транспорта и логистики, сельского хозяйства, ЖКХ и многих других сфер. В ближайшее время планируем совместно с институтами развития приступить к организации "воронок проектов" для выбора и пилотирования самых интересных из них, - заявил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.