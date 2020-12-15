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15.12.2020 13:09

СКФУ предоставил проект "Новые возможности для каждого"

Более 3000 человек получили возможность пройти повышение квалификации в области цифровой экономики на базе Северо-Кавказского федерального университета в рамках федерального проекта "Новые возможности для каждого" национального проекта "Образование".
Фото: Пресс-служба СКФУ Фото: Пресс-служба СКФУ
Фото: Пресс-служба СКФУ

Особенностью проекта является направленность на формирование у населения культуры непрерывного профессионального роста, создание инфраструктурных, содержательных, кадровых, информационных условий для "запуска" потребности граждан в постоянном обновлении профессиональных навыков.

СКФУ предложил слушателям шесть образовательных программ с набором самых актуальных знаний и компетенций, востребованных в новых цифровых реалиях. Например, все желающие осваивают новые производственные технологии в электроэнергетике, знакомятся с обработкой данных с использованием цифровых технологий. Предпринимателям предложен практикоориентированный курс - "Учетно-аналитическое обеспечение бизнеса в цифровой экономике". Для широкого круга слушателей предусмотрены программы, обучающие кибербезопасности.

- Наш университет отчетливо понимает задачу обучения граждан России новым цифровым технологиям, поэтому мы подобрали такие программы, которые необходимы каждому вне зависимости от сферы деятельности, - отметил ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.

Обучение проходит дистанционно, доступно для всех жителей России и предоставляется бесплатно. По окончании обучения слушатели получат удостоверения о повышении квалификации.

Пресс-релиз предоставлен Северо-Кавказским федеральным университетом

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