Казачье подворье станицы Боргустанской заинтересовало экспертов Агентства стратегических инициатив. После рассмотрения проекта его разместили на федеральной онлайн-площадке "Смартека" как пример для подражания в деле развития этнического туризма.

Станица Боргустанская находится в Предгорном районе, недалеко от одного из главных туристических центров России - Кавказских Минеральных Вод. Но расположена она вдали от федеральных трасс и четырех городов-курортов. Тем не менее директору этнического комплекса Наталье Дудко вместе с помощниками удалось превратить объект в популярную достопримечательность.

- Местное казачье подворье ведет историю с 1908 года, когда зажиточная семья Павленко построила на этом месте хату, - рассказывает Дудко. - Сейчас на территории комплекса находятся хата, дворовые постройки, сторожевая башня, казачий редут, гончарная мастерская и летняя кухня с русской печью. Мы открылись в 2011 году, тогда же вышли на рынок экскурсионных услуг.

Гости станицы Боргустанской могут узнать о старинном укладе жизни, увидеть предметы быта и орудия труда того времени, примерить традиционные казачьи костюмы. В гончарной мастерской туристов обучают азам непростого ремесла.

Несмотря на ограничения из-за коронавируса, подворье работает. После отмены локдауна на Ставрополье гости вновь стали приезжать в Боргустанскую, хотя и не в таком количестве, как раньше. До этого подворье ежемесячно посещало до 300 человек, среди них были не только ставропольцы, но и жители многих других регионов России, а также иностранцы - китайцы, швейцарцы и кубинцы.

- Юридический статус у нас - автономная некоммерческая организация. Подворье функционирует по нами же разработанной программе "В гости к терским казакам", - поясняет Дудко. - Мы смогли не только воссоздать быт служивых, но и заинтересовать им туристов.

Кстати, в работе подворья задействованы, как волонтеры, пенсионеры станицы. В краевом министерстве экономического развития Ставропольского края отметили, что этот проект - отличный пример того, как без мощного потенциала самой местности можно создать жизнеспособный туристический объект.

- Его особенностью стало привлечение к делу пожилых станичников. Плюс и в том, что традиционные промыслы и ремесла становятся частью экскурсионного показа. Размещение на платформе "Смартека" дает возможность другим регионам легко найти данный проект и упрощает им реализацию аналогичных идей у себя, - отметил министр экономического развития края Сергей Крынин.

Справка "РГ"

"Смартека" - это единая платформа для поиска и обмена практиками, которые помогают достигнуть целей национальных проектов и способствуют повышению качества жизни людей. На ней размещены успешные истории по 12 актуальным темам. Есть и дополнительные материалы, которые помогут реализовать интересные проекты тем, кто в них заинтересован. Сейчас на сайте есть семь практик Ставропольского края в разных сферах.