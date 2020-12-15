Развитие транспортной сети Калмыкии должно обеспечить динамичный рост ее экономического потенциала и повысить привлекательность для инвесторов. Такой эффект ожидают калмыцкие власти от улучшения региональной дорожно-транспортной инфраструктуры. Об этом шла речь на встрече главы Калмыкии Бату Хасикова и заместителя министра транспорта РФ, руководителя Росавтодора Андрея Костюка.

Среди наиболее значимых проектов - ликвидация грунтовых разрывов на трассе Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала. Сейчас эти дороги размываются весенним половодьем и бывают недоступны в холодное время года. Каждый раз власти вынуждены восстанавливать поврежденные участки до нового ненастья. Двухполосную Р-215 доведут до II и III технической категории. На объекте возведут два путепровода, две разноуровневые транспортные развязки, а также построят 10 скотопрогонов, пять примыканий и четыре пересечения с другими дорогами. Все работы планируется завершить к началу нового года.

Как отметил Бату Хасиков, проект позволит связать Астрахань и Махачкалу надежной трассой с твердым покрытием на всем ее протяжении. И время в пути сократится примерно в полтора раза. Транзитный транспорт пойдет в обход населенных пунктов из Ставропольского края и республик Северного Кавказа к странам Закавказья. Это приведет к снижению себестоимости перевозок и улучшит экологическую обстановку в близлежащих населенных пунктах.

Модернизация автомобильной дороги Р-215 Астрахань - Махачкала имеет большое значение, так как она входит в перечень основных автодорожных коридоров России и является частью международного транспортного коридора "Север - Юг". Кроме того, трасса удовлетворяет потребность как в межрегиональных, так и в местных перевозках к морскому торговому порту Оля.

- Трасса не только сократит путь из Астрахани в Махачкалу, но и повысит инвестиционную привлекательность регионов, через которые проходит, так как упрощает логистику и сокращает расходы на доставку грузов. Это не только привлечет инвестиции, но и послужит созданию новых рабочих мест для местных жителей, повысит качество их жизни, - считает первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.

Кроме того, в программу капитального ремонта вошла северная объездная дорога вокруг Элисты, которая в 2019 году перешла в федеральную собственность. Двухполосная трасса протяженностью семь километров связывает две федеральные автодороги республики: Р-216 Астрахань - Элиста - Ставрополь и Р-22 "Каспий". Теперь ее приведут в нормативное состояние.

На начало года 84 процента федеральных трасс республики находилось в нормативном состоянии. В рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" до конца года в Калмыкии будет завершен ремонт около 79 километров дорожной сети. На эти цели выделено 1,16 миллиарда рублей, из них 200 миллионов рублей - из федерального бюджета.

Кстати

В 2022 году региональная трасса Элиста - Ремонтное, входящая в состав маршрута Элиста - Ростов-на-Дону, получит федеральный статус. Специалисты Росавтодора и подведомственных ему учреждений оценят ее состояние и при необходимости включат в план дорожных работ.