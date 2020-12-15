В Чечне уничтожен объявленный в розыск террорист

В Чеченской Республике уничтожен бандит, который участвовал в незаконных вооруженных формированиях. Об этом во вторник сообщил глава региона Рамзан Кадыров на своем канале в Telegram.

По его словам, контртеррористическая спецоперация прошла в Ачхой-Мартановском районе республики. Никто из правоохранителей не пострадал, а вот сам бандит был ликвидирован.

- Никаких пособников или других участников бандподполья с ним не было. Мы досконально владеем ситуацией в регионе, знаем, сколько лиц находится в розыске, имеем исчерпывающую базу данных об их пособниках, если таковые появляются, - заявил Кадыров.

Он также добавил, что в республике ситуация стабильная. Никакие ограничительные меры в связи с КТО не вводились.