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15.12.2020 15:25

Забрали оптом с веток

В Дагестане всю хурму раскупили раньше, чем она созрела
Текст: Тимур Алиев (Дагестан)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 282(8336)
В Дагестане завершился сбор хурмы. Проблем с реализацией некогда экзотического для нашей страны фрукта у аграриев не возникло - практически весь урожай оптовики забрали прямо из садов.
С одного гектара дагестанские садоводы собирают 20-25 тонн хурмы. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС С одного гектара дагестанские садоводы собирают 20-25 тонн хурмы. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
С одного гектара дагестанские садоводы собирают 20-25 тонн хурмы. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Всего существует более 200 сортов хурмы. Основным поставщиком сочных плодов на российский рынок является Азербайджан. В РФ хурму выращивают преимущественно в Краснодарском крае и южной части Дагестана. Здесь климат очень благоприятен для различных экзотических культур.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Ежегодно из Азербайджана через Дагестан идут сотни фур, груженных оранжевым лакомством. И местные садоводы задумались: почему бы им тоже не заняться этим фруктом в промышленных масштабах. На личных подворьях его выращивали много лет, но больших садов до недавнего времени не было.

И уже в нынешнем году в Дербентском районе республики со 100 гектаров собрали более полутора тысяч тонн плодов - это на двести тонн больше, чем в 2019-м. Хороших результатов добились, несмотря на плохие погодные условия - летом в районе была засуха. В 2021-м садоводы планируют получить уже около двух тысяч тонн хурмы, сообщили корреспонденту "РГ" в муниципальной администрации.

В Магарамкентском районе под хурмой - 500 гектаров, из них урожай собирают пока на 147. Руководитель муниципального отдела сельского хозяйства Артур Гаджиев рассказал корреспонденту "РГ", что выращиванием этой культуры занимаются как в сельхозкооперативах, так и на личных подворьях. Площади садов разные - от двух до 15 гектаров. В основном посадки пока молодые. С одного гектара собирают от 20 до 25 тонн плодов. Оптовики закупают краснощекие фрукты по 30-35 рублей за килограмм. Основные расходы фермеров связаны с выплатой жалованья сборщикам и сортировщикам и закупкой тары (один ящик для упаковки, куда помещается около десяти килограммов плодов, обходится примерно в 40 рублей).

Бригадир одного из сельхозкооперативов Мирза Балабеков говорит, что в хозяйстве собирают хурму сорта "биш бурун" - он считается транспортабельным и обладает отличными вкусовыми качествами. Нынешним урожаем Мирза доволен.

- Хурма не успевала созревать, а уже приезжали покупатели. Урожай очень хороший, - улыбается бригадир.

В Магарамкентском районе есть питомники, где выращивают саженцы хурмы. Впрочем, этим же занимаются и в личных хозяйствах. Как сообщил Гаджиев, учитывая возросший интерес к данной культуре, один из местных фермеров вырастил на своем подворье 15 тысяч саженцев.

- Спрос на хурму большой. Еще до созревания урожая оптовые покупатели оставляют свои заявки садоводам. После уборки фрукты увозят на продажу в разные регионы страны. В нашем районе промышленной переработки хурмы пока нет. А жители ее сушат или запекают в духовке, - поясняет Гаджиев.

Фото: Пресс-служба министерства сельского хозяйства РК
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Конечно, аграрии стараются диверсифицировать свое производство. Ведь ситуации бывают разнае - сегодня спрос на какие-то фрукты есть, а завтра уже нет. Так, в СПК, где работает Мирза Балабеков, заложили 125 гектаров фундука и 17 гектаров грецкого ореха, решив не ограничиваться хурмой. А в селе Татляр Дербентского района стали выращивать киви - правда, пока всего на одном гектаре. Уже получен первый урожай - около двух тонн. Его реализовали на территории республики. В перспективе планируют производство в более крупных масштабах.

"Дербентский район может стать местом для промышленного выращивания киви и поставщиком этого фрукта в разные регионы страны", - с оптимизмом говорят в муниципальной администрации.

Садоводы могут рассчитывать и на господдержку - им готовы возместить до половины затрат на закладку и уход за насаждениями, однако нужно подать соответствующую заявку в минсельхозпрод республики.

В регионах Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан

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