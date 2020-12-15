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15.12.2020 12:44
Рубрика: Происшествия

В Пятигорске мужчина с ножом напал на полицейских

Текст: Михаил Сухарев

В Пятигорске 21-летний мужчина напал на полицейских у себя в квартире, после того как наряд приехал по вызову соседей из-за шума.

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- Для выяснения обстоятельств на место происшествия прибыли двое сотрудников полиции. Молодой человек, пригласив полицейских в квартиру, стал высказывать им угрозы убийством, - говорится в сообщении СК Ставропольского края.

После этого пятигорчанин кухонным ножом несколько раз ударил одного из полицейских, а второго один раз в плечо. Пострадавших доставили в больницу, сейчас их жизни ничего не угрожает. Подозреваемого задержали, против него возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов".

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