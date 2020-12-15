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15.12.2020 17:21
Рубрика: Происшествия

Разговор по делу

Александр Бастрыкин выслушал недовольных граждан
Текст: Наталья Козлова
Александр Бастрыкин провел последний в этом году прием граждан, которые сочли необходимым дойти до главного следователя страны. Из-за ситуации с пандемией разговор прошел в режиме видеосвязи.

Принять в нем участие были приглашены руководители и сотрудники территориальных управлений, в чьем производстве находятся уголовные дела, из-за которых люди решили пожаловаться Бастрыкину.

Фото: Следственный комитет РФ
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О том, как проходила встреча и кто на нее пришел, корреспонденту "РГ" рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко.

Жительница Калининграда пожаловалась на волокиту при расследовании причин смерти ее больной матери в 2014 году. По заключению экспертизы смерть пациентки наступила из-за осложнений. Но экспертизы не установили прямой связи между действиями медиков и ее смертью. Это дело, возбужденное еще в августе 2014 года, неоднократно прекращалось. К уголовной ответственности никто не привлечен. Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в центральный аппарат СК России и дал указание сотрудникам Криминалистического центра подключиться к расследованию.

Мать и сестра молодого человека из Калининградской области пытаются выяснить обстоятельства его смерти. В сентябре 2019 года он скончался от закрытой черепно-мозговой травмы. По версии следствия, погибший получил травму при падении. Мать считает, что сына избили. Бастрыкин раскритиковал работу подчиненных. Дело по его решению также передано в центральный аппарат СК.

Жители Республики Саха (Якутия) рассказали, что у них исчез родственник в сентябре 2018 года. Они сами проделали колоссальную работу по поиску пропавшего, активно помогали следствию, которое ссылалось на занятость и не принимало мер к расследованию уголовного дела. Выслушав людей, глава СК поручил следователям центрального аппарата принять дело к своему производству.

- По итогам приема Александр Бастрыкин назначил служебные проверки в отношении ряда сотрудников, в чьем производстве находились обсуждавшиеся в ходе приема уголовные дела.

Ход рассмотрения всех принятых жалоб и заявлений взят председателем СК России на личный контроль, - заявила Светлана Петренко.

По итогам приема Александр Бастрыкин назначил служебные проверки некоторых сотрудников

Глава ведомства обратился к подчиненным и призвал их внимательно относиться к горю людей, которые ищут помощи и поддержки в СКР.

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