Благотворительность НКО, бизнес и власть "встали в круг"

Новым формам взаимодействия государства, бизнеса и НКО в развитии благотворительности был посвящен круглый стол, прошедший в "Российской газете" в офлайн- и онлайн-формате. Организаторы - Архангельский центр социальных технологий "Гарант" и "РГ".

- Стало доброй традицией накануне Недели гражданского общества собирать в нашем архангельском корпункте людей, заинтересованных в развитии социальных инициатив, - отметила директор Северо-Западного филиала "Российской газеты" Анжелика Гурская.

Архангельская область - один из лидеров по развитию НКО и благотворительности. Так, центр "Гарант" больше 20 лет помогает делать добро на профессиональном уровне:

- С самого начала мы опирались на партнерство с органами власти и развитие межсекторного взаимодействия, - отмечает директор центра Марина Михайлова. - В итоге еще в 2003 году наша область стала одним из первых регионов, где появился грантовый конкурс для НКО, объединивший средства бюджета и бизнеса. В партнерском взаимодействии создавалась и региональная программа поддержки некоммерческого сектора. Во многом поэтому сегодня наша область очень заметна на карте благотворительности: так, в этом году регион получил от федеральных фондов более 65 миллионов рублей на помощь нуждающимся.

Участником встречи в формате онлайн стал губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. По его словам, в Поморье работают около 3500 НКО:

- Сегодня в регионе прямая поддержка социально ориентированных НКО закреплена в шести госпрограммах. По итогам 2020 года 211 социальных проектов получат в общей сложности почти 50 миллионов рублей из областного бюджета. Если говорить о системной поддержке со стороны бизнеса, необходимо в первую очередь сформировать прозрачный механизм финансирования социальных инициатив. Ведь самое главное - обеспечить взаимное доверие. Государство, со своей стороны, должно предоставлять благотворителям налоговые преференции, а также повышать престиж такой деятельности, - подчеркнул глава региона.

Александр Цыбульский предложил по итогам круглого стола представить рекомендации органам власти: это сделает помощь НКО более эффективной. А руководитель клуба предпринимателей "Деловар" Кирилл Витков пояснил, почему благотворительностью лучше заниматься с помощью ресурсных центров:

- Многие представители бизнеса обращаются к благотворительным проектам, но в основном это точечная работа. Однако в таком деле очень важна системность, требующая грамотного администрирования. НКО профессионально управляет социальными проектами, ее представители лучше знают, кому и какая помощь требуется больше всего. А бизнес может предложить не только деньги, но и свои интеллектуальные ресурсы, - считает предприниматель.

Агентство недвижимости "Гостиный двор" Сергея Чемисова также занимается благотворительностью в сотрудничестве с НКО. В этом году компания совместно с центром "Гарант" помогала нуждающимся продуктовыми наборами и горячим питанием, поддерживала молодежный спорт. По словам Сергея, бизнес готов делиться и своими знаниями. В ответ Марина Михайлова предложила предпринимателям поучаствовать в образовательной программе для НКО:

- Некоммерческий сектор хорошо управляет социальными проектами, но зачастую не умеет управлять своей организацией, и опыт бизнеса здесь очень пригодится. Благотворительность - это не только про деньги, - уверена директор "Гаранта".

Глава общественной организации "Мост" для людей с ментальными особенностями здоровья Оксана Гузенко подтвердила, что в НКО ждут также и грамотного совета, и помощи в обучении персонала.

Взаимодействие стало особенно важным во время пандемии. Так, сеть ресторанов "Грядка" совместно с "Гарантом" четыре месяца кормила горячими обедами малообеспеченных архангелогородцев, рассказала директор по развитию Ольга Поченкова. А вот списки нуждающихся помогла составить администрация Архангельска: по словам и. о. заместителя главы города - руководителя аппарата Светланы Скомороховой, во время пандемии НКО существенно поддержали пожилых людей, семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

Заместитель гендиректора группы компаний "УЛК" Сергей Котлов поделился опытом создания ресурсных центров НКО в Устьянах и на Пинежье, где сбором инициатив и реализацией проектов призваны заниматься корпорации развития районов, объединяющие, к примеру, советы сел. В итоге на местах появляются центры компетенций, привлекаются инвестиции.

Кстати, в Поморье благотворительность регулирует областной закон. Весной в него внесли изменения - введено звание почетного благотворителя и мецената Архангельской области:

- Мы будем и дальше совершенствовать этот закон, - сообщил председатель профильного комитета областного собрания Иван Новиков. - Сейчас он носит рамочный характер. Но за время его действия формы благотворительности стали намного разнообразнее. Они должны получить правовую поддержку. Растет число институтов гражданского общества, которые занимаются этим профессионально. Сегодня многие не используют ресурсы НКО, потому что не понимают, что это такое и для чего нужно. Надо четко обозначить в законе их роль как ресурсных центров, тогда и доверие к этой модели взаимодействия вырастет.

"НКО - не НЛО": "сезон открытий" некоммерческого сектора во время пандемии начали в центре "Гарант". Кстати, участниками круглого стола "РГ" стали издания "Бизнес-класс" и "Архангельск". Тем временем на областном телеканале "Регион 29" выходит программа "Добрый регион" о благотворительных проектах. Как рассказала ее ведущая Владлена Романова, многие зрители после эфира обращаются за помощью в НКО или сами становятся благотворителями.

Кстати

В 2017 году центр "Гарант" провел в Архангельске первый в России "круг благотворителей". В этом году он впервые состоится в режиме онлайн. Подключиться можно уже сейчас, начало - 15 декабря в 19.00 на сайте krug-blago.ru.