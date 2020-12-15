В Агентстве стратегических инициатив подсчитали вклад креативных индустрий в экономику российских регионов. В Северо-Западном федеральном округе лидером ожидаемо оказался Санкт-Петербург: на долю креативных предприятий здесь приходится 12,6 процента валового регионального продукта. В числе территорий с самым низким показателем - Ненецкий автономный округ, Архангельская, Псковская и Новгородская области.

К креативным эксперты отнесли более 30 различных видов деятельности, основанных на интеллектуальном труде и авторском праве.

- В рамках исследования было выявлено, что совокупный вклад креативных индустрий только региональных центров в экономику РФ составляет не менее 4,19 процента, - отмечает руководитель Центра городских компетенций АСИ Татьяна Журавлева. - А непосредственно в экономике самих городов показатель может колебаться от менее одного процента до 18 процентов валового регионального продукта, что также свидетельствует об уровне развития человеческого капитала в этих городах.

В Санкт-Петербурге, который победил СЗФО и стал одним из российских лидеров, целенаправленно развивают креативные пространства. Инвесторам, обязавшимся использовать не менее 70 процентов площади под культурную, творческую и научную деятельность, предоставляют скидки при аренде городского имущества.

Однако самый существенный вклад в экономику города вносят не театры, кинокомпании и арт-пространства, а архитекторы, разработчики программного обеспечения и представители науки. В прошлом году совокупная выручка организаций креативных индустрий в Санкт-Петербурге, по данным АСИ, составила 1,1 триллиона рублей. Из них почти 480 миллиардов заработала архитектурная отрасль, 250 миллиардов - производители ПО, 138 миллиардов - компании, которые занимаются научными исследованиями и разработками.

Второе место в Северо-Западном федеральном округе по доле креативных индустрий в ВРП заняла Калининградская область. Здесь этот показатель составил 4,2 процента. Последние три года в регионе стремительно развивается рынок информационных технологий.

В начале 2018-го для инвесторов, реализующих IT-проекты, снизили планку входа в калининградскую особую экономическую зону со 150 миллионов до одного миллиона рублей. Тогда же резидентам ОЭЗ разрешили отчислять в государственные страховые фонды 7,6 процента от зарплаты новых сотрудников вместо привычных 30. (Позже, кстати, эту опцию включили в федеральный налоговый маневр для IT-отрасли страны.)

Сейчас в самом западном российском регионе насчитывается 1,3 тысячи компаний, которые занимаются разработкой программного обеспечения. Это практически пятая часть всех организаций, задействованных в креативных индустриях эксклава.

- Креативные индустрии - один из важнейших несырьевых сегментов экономики Калининградской области с высокой добавленной стоимостью, на который сейчас стоит делать ставку, - продолжает Татьяна Журавлева. - Однако до сих пор системной аналитики по данному сектору в стране не велось.

Дело в том, что органы государственной статистики не занимаются мониторингом развития креативных индустрий. Чтобы эту ситуацию исправить, требуется разработка новых показателей, внесение изменений в общероссийские классификаторы видов деятельности и продукции. Кроме того, эксперты предлагают на федеральном уровне законодательно сформулировать понятие "креативная индустрия".

- Более 25 стран мира сегодня ставят для себя приоритетом развитие креативных индустрий, имеют соответствующие программы и мониторинг вклада индустрий в местные экономики. Но для российской экономики это новый, еще недостаточно изученный сектор с довольно высоким потенциалом, - подводит итог Татьяна Журавлева.

Прямая речь

Светлана Чупшева, гендиректор Агентства стратегических инициатив:

- Мы привыкли оперировать международной статистикой. В Великобритании доля креативных индустрий достигает 14 процентов, в Германии - 10 процентов.

В Москве доля креативных индустрий в экономике города составила 19 процентов, в Санкт-Петербурге, Иваново - 12 процентов, в Тюмени - девять процентов.

Эти цифры вполне конкурентоспособны с городами мира.