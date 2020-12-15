Новости

В ВОЗ назвали самый эффективный способ борьбы с эпидемиями 15:25
Еще одна компания получила разрешение производить вакцину "Спутник V" 15:22
Песков назвал причину временной отмены брифингов для журналистов 15:13
Медсестры и акушерки получат подъемные при переезде на село и небольшие города 15:01
Жена переболевшего COVID Сергея Шакурова рассказала о его состоянии 14:59
Какую музыку родители чаще всего включают своим детям 14:53
Названы лауреаты премии "Клио" 14:48
Уральца задержали за посылку с наркотиками под видом конфет из США 14:47
Беларусь может принять закон об иноагентах по примеру РФ 14:44
Лукашенко оценил расходы на создание белорусской вакцины 14:18
Лавров: Дейтонское соглашение не нуждается в пересмотре 14:18
Тест на IQ подтвердил необычайно высокий уровень интеллекта врановых 14:14
В Могадишо проходят массовые антиправительственные митинги 14:12
Убийце из Армавира проведут посмертную психиатрическую экспертизу 14:09
Верховная рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса 14:01
ТРЦ "Европейский" грозит миллионный штраф за нарушения антиковидных мер 13:52
85-летний актер Кахи Кавсадзе победил коронавирус 13:43
Русский национальный балет "Кострома" дебютирует в Минске 13:40
Названо количество предприятий-нарушителей антиковидных мер в Москве 13:35
Мачу-Пикчу снова закрыли для посещения 13:32
Фильм "Том и Джерри" выйдет раньше запланированного 13:28
Кокорин не полетел на матч против "Зенита" 13:23
В Перми оштрафовали больницу, где не изолировали заболевших сотрудников 13:22
Госдума продлила скидку при оплате пошлины через портал госуслуг 13:19
РФС отказался переносить заседание КДК по просьбе "Спартака" 13:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как оформлять наследство на старые участки земли
Как оформлять наследство на старые участки земли
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
В "РГ" наградят лауреатов XX Международного Пушкинского конкурса
В "РГ" наградят лауреатов XX Международного Пушкинского конкурса
15.12.2020 14:08

Креативная индустрия

Эксперты впервые оценили вклад творческого сектора в ВРП российских регионов
Текст: Ульяна Вылегжанина (СЗФО)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 282(8336)
В Агентстве стратегических инициатив подсчитали вклад креативных индустрий в экономику российских регионов. В Северо-Западном федеральном округе лидером ожидаемо оказался Санкт-Петербург: на долю креативных предприятий здесь приходится 12,6 процента валового регионального продукта. В числе территорий с самым низким показателем - Ненецкий автономный округ, Архангельская, Псковская и Новгородская области.

К креативным эксперты отнесли более 30 различных видов деятельности, основанных на интеллектуальном труде и авторском праве.

Фото: Сергей Куксин
Государство помогло бизнесу остаться на плаву в разгар коронакризиса

- В рамках исследования было выявлено, что совокупный вклад креативных индустрий только региональных центров в экономику РФ составляет не менее 4,19 процента, - отмечает руководитель Центра городских компетенций АСИ Татьяна Журавлева. - А непосредственно в экономике самих городов показатель может колебаться от менее одного процента до 18 процентов валового регионального продукта, что также свидетельствует об уровне развития человеческого капитала в этих городах.

В Санкт-Петербурге, который победил СЗФО и стал одним из российских лидеров, целенаправленно развивают креативные пространства. Инвесторам, обязавшимся использовать не менее 70 процентов площади под культурную, творческую и научную деятельность, предоставляют скидки при аренде городского имущества.

Однако самый существенный вклад в экономику города вносят не театры, кинокомпании и арт-пространства, а архитекторы, разработчики программного обеспечения и представители науки. В прошлом году совокупная выручка организаций креативных индустрий в Санкт-Петербурге, по данным АСИ, составила 1,1 триллиона рублей. Из них почти 480 миллиардов заработала архитектурная отрасль, 250 миллиардов - производители ПО, 138 миллиардов - компании, которые занимаются научными исследованиями и разработками.

Второе место в Северо-Западном федеральном округе по доле креативных индустрий в ВРП заняла Калининградская область. Здесь этот показатель составил 4,2 процента. Последние три года в регионе стремительно развивается рынок информационных технологий.

В начале 2018-го для инвесторов, реализующих IT-проекты, снизили планку входа в калининградскую особую экономическую зону со 150 миллионов до одного миллиона рублей. Тогда же резидентам ОЭЗ разрешили отчислять в государственные страховые фонды 7,6 процента от зарплаты новых сотрудников вместо привычных 30. (Позже, кстати, эту опцию включили в федеральный налоговый маневр для IT-отрасли страны.)

Сейчас в самом западном российском регионе насчитывается 1,3 тысячи компаний, которые занимаются разработкой программного обеспечения. Это практически пятая часть всех организаций, задействованных в креативных индустриях эксклава.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Поправки о новой методике для МРОТ прошли второе чтение

- Креативные индустрии - один из важнейших несырьевых сегментов экономики Калининградской области с высокой добавленной стоимостью, на который сейчас стоит делать ставку, - продолжает Татьяна Журавлева. - Однако до сих пор системной аналитики по данному сектору в стране не велось.

Дело в том, что органы государственной статистики не занимаются мониторингом развития креативных индустрий. Чтобы эту ситуацию исправить, требуется разработка новых показателей, внесение изменений в общероссийские классификаторы видов деятельности и продукции. Кроме того, эксперты предлагают на федеральном уровне законодательно сформулировать понятие "креативная индустрия".

- Более 25 стран мира сегодня ставят для себя приоритетом развитие креативных индустрий, имеют соответствующие программы и мониторинг вклада индустрий в местные экономики. Но для российской экономики это новый, еще недостаточно изученный сектор с довольно высоким потенциалом, - подводит итог Татьяна Журавлева.

Прямая речь

Светлана Чупшева, гендиректор Агентства стратегических инициатив:

- Мы привыкли оперировать международной статистикой. В Великобритании доля креативных индустрий достигает 14 процентов, в Германии - 10 процентов.

В Москве доля креативных индустрий в экономике города составила 19 процентов, в Санкт-Петербурге, Иваново - 12 процентов, в Тюмени - девять процентов.

Эти цифры вполне конкурентоспособны с городами мира.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь СЗФО Санкт-Петербург СЗФО Ненецкий АО СЗФО Архангельская область СЗФО Псковская область СЗФО Новгородская область

Главное сегодня

В Госдуме рассказали о направлениях сотрудничества с администрацией Байдена
Мишустин подписал меры сдерживания цен на продукты
Пять депутатов Госдумы повторно заразились COVID-19
Опубликовано видео первого полета самолета МС-21 с российскими двигателями
Власти Москвы найдут ковидные нарушения по соцсетям