Губернатор Псковской области ушел на самоизоляцию из-за COVID-19

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников объявил о самоизоляции из-за коронавирусной инфекции.

Как следует из поста, опубликованного Ведерниковым в социальных сетях, у нескольких человек, с которыми общался губернатор, была подтверждена коронавирусная инфекция.

Также Ведерников отменил встречи в Москве, но продолжает работать в дистанционном формате.

С начала пандемии в Псковской области подтверждено 16950 случаев коронавирусной инфекции. 8418 человек выздоровели, 86 - скончались. 15 декабря в регионе выявлено 348 новых случаев COVID-19.