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15.12.2020 16:45
Рубрика: Власть

Губернатор Псковской области ушел на самоизоляцию из-за COVID-19

Текст: Вера Черенева (Псков)
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников объявил о самоизоляции из-за коронавирусной инфекции.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Вакцинация от коронавируса началась во всех регионах РФ

Как следует из поста, опубликованного Ведерниковым в социальных сетях, у нескольких человек, с которыми общался губернатор, была подтверждена коронавирусная инфекция.

Также Ведерников отменил встречи в Москве, но продолжает работать в дистанционном формате.

С начала пандемии в Псковской области подтверждено 16950 случаев коронавирусной инфекции. 8418 человек выздоровели, 86 - скончались. 15 декабря в регионе выявлено 348 новых случаев COVID-19.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Псковская область Пандемия коронавируса COVID-19

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