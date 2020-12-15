На Северо-Западе реформируют патентную систему налогообложения

Госдума РФ приняла федеральный закон, реформирующий патентную систему налогообложения (ПСН). Одно из самых важных новшеств - возможность вычитать страховые взносы из стоимости патента. Кроме того, федеральный центр позволил регионам расширить перечень сфер деятельности, в которых можно применять ПСН, и увеличить максимальную площадь торговых объектов. Эксперты надеются, что все субъекты Северо-Запада воспользуются возможностями нового закона до конца года.

Исправили несправедливость

Патентная система налогообложения заработала в нашей стране в 2013 году. Ее плательщики перечисляют в бюджет шесть процентов от потенциально возможного дохода, размер которого утверждают региональные власти. У патентов немало преимуществ: не надо вести бухгалтерский учет, сдавать бухгалтерскую отчетность и заполнять налоговые декларации.

Однако популярность этот налоговый режим так и не обрел, в том числе из-за отсутствия налогового вычета. Так, в Псковской области в прошлом году насчитывалось 12,5 тысячи плательщиков упрощенной системы налогообложения, 10 тысяч плательщиков единого налога на вмененный доход (ЕНВД) и не более тысячи владельцев патентов.

Следует пояснить, что, помимо фиксированного налога, предприниматели на ПСН должны перечислить в государственные страховые фонды взносы за себя. В 2020 году их размер составил 40,9 тысячи рублей плюс один процент от суммы, превышающей 300 тысяч рублей потенциального годового дохода. А также взносы за сотрудников - от 15 до 30 процентов от их заработной платы.

Те, кто применяет "упрощенку" и ЕНВД, могут уменьшить сумму налога на сумму уплаченных страховых взносов. Владельцы патентов до недавнего момента такой преференции не имели. И вот федеральные законодатели исправили эту несправедливость.

- Доработка патентной системы налогообложения особенно важна в свете отмены единого налога на вмененный доход в следующем году, - комментирует ситуацию уполномоченный по защите прав предпринимателей Псковской области Аркадий Мурылев. - Зачет страховых взносов утвержден на федеральном уровне. Однако другие преференции, прописанные в федеральном законе, требуют принятия соответствующих региональных законов. Я обратился к председателю комитета по экономическому развитию области с просьбой увеличить максимальную площадь торговых объектов с 50 до 150 квадратных метров в рамках ПСН до конца года. Многие псковские индивидуальные предприниматели, работающие в сфере торговли, применяют ЕНВД. Им уже сейчас необходимо выбирать другой налоговый режим. Но владельцам торговых объектов, площадь которых превышает 50 "квадратов", пока не удается сделать выбор, ведь они не знают, смогут они в следующем году приобрести патент или нет.

Патент позволит экономить

Калининградская область уже реформировала патентную систему налогообложения, воспользовавшись возможностями нового федерального закона. Максимальную площадь торговых объектов, владельцы которых вправе применять ПСН, увеличили с 50 квадратных метров до 150. Увеличилось и число сфер деятельности - с 65 до 82. Список пополнили, к примеру, сельхозпроизводители, отельеры, владельцы автостоянок и моек.

Кроме того, в регионе изменился подход к расчету потенциально возможного дохода владельца патента. Он зависит от ряда показателей: числа сотрудников, единиц транспорта, объектов торговли, квадратных метров. Раньше их применяли в диапазоне. К примеру, парикмахерская в Зеленоградском городском округе, в которой работают от одного до трех сотрудников, должна была заплатить за полгода 12,6 тысячи рублей. А для такой же компании с четырьмя сотрудниками полугодовой патент стоил уже 21,3 тысячи рублей. Реформа позволит налоговикам учитывать каждый шаг: патент для салона красоты с одним сотрудником будет стоить дешевле, чем с двумя, и так далее.

Доработка патентной системы налогообложения важна в свете отмены единого налога на вмененный доход в следующем году

- Многие предприниматели региона работают на ЕНВД, поэтому рабочая группа ориентировалась на налоговую нагрузку при этой системе налогообложения, - отмечает министр финансов области Виктор Порембский. - Мы постарались предусмотреть наиболее комфортный переход для предпринимателей, ввели дополнительный понижающий коэффициент 0,7 для расчета дохода в 2021 году.

Владелец сувенирного магазина в одном из курортных городов Иван Ромашенко подсчитал: в этом году на патентной системе налогообложения он заплатил бы на 85 тысяч рублей больше, чем на ЕНВД. Но в следующем году благодаря патенту он даже сможет сэкономить.

- Площадь моей лавки - около 15 квадратных метров. Годовой размер единого налога на вмененный доход для такого объекта в нашем городе составляет 87,9 тысячи рублей, - делится информацией предприниматель. - Вычитаем из этой суммы страховые взносы, уплаченные на себя, и выйдет, что я должен заплатить государству за 2020 год 47 тысяч рублей. Патент в текущем году обошелся бы мне в 133,7 тысячи рублей. Но в следующем году его стоимость составит, по предварительным оценкам, 73,7 тысячи рублей, и это без учета понижающего коэффициента. Мне повезло: раньше налог рассчитывался в зависимости от количества торговых точек, а сейчас - в зависимости от площади. В результате патент для крохотных магазинчиков подешевел. С учетом понижающего коэффициента 0,7 плата составит уже 51,6 тысячи рублей, а после налогового вычета - всего лишь 10,7 тысячи рублей. Это отличная и весьма своевременная новость, ведь я еще не рассчитался с долгами, накопленными в нерабочий период.

Ставки кусаются

По мнению Аркадия Мурылева, стоимость патентов в Псковской области также необходимо пересмотреть. Летом регион сделал шаг в этом направлении, снизив размер налога по 13 направлениям на 90 процентов. Но розничная торговля в льготный перечень не попала. Областные власти посчитали, что речь идет о высокодоходном виде деятельности, не разграничив бизнес, работающий в крупных городах, и сельские магазины.

- Торговля в малых населенных пунктах находится сейчас в весьма уязвимом положении, - продолжает Аркадий Мурылев. - Если представители сферы услуг, не имеющие штата, могут заменить ЕНВД новым удобным налогом для самозанятых, представители сферы торговли применять налог для самозанятых не вправе. Необходимо снизить стоимость патентов для сельских магазинчиков таким образом, чтобы после зачета страховых взносов предпринимателю осталось заплатить в бюджет символическую сумму. Владельцы таких торговых точек одновременно являются продавцами и зарабатывают не более 20-30 тысяч рублей в месяц, для них каждая тысяча рублей на счету. При этом они выполняют важную социальную функцию, позволяя сельчанам покупать продукты и товары первой необходимости в своих населенных пунктах.

Нуждается в реформировании и упрощенная система налогообложения. Ведь патенты могут применять только индивидуальные предприниматели. Юридические лица переходить на ПСН не вправе. На днях в Псковской области уже ввели льготы для организаций потребительской кооперации, снизив для них ставку "упрощенки" по категории "доходы" с шести до двух процентов в следующем году. Затем, правда, ставка вновь начнет расти: до 3,5 процента в 2022 году и до пяти процентов в 2023-м.

Псковский бизнес-омбудсмен предлагает предоставить льготы всем юрлицам и индивидуальным предпринимателям, которые перешли на упрощенную систему налогообложения после ЕНВД, и закрепить ставку на уровне двух-трех процентов. Подобные налоговые преференции, кстати, уже утвердили в Вологодской области. Там субъекты бизнеса, которые применяли в текущем году единый налог на вмененный доход, а в 2021 году перейдут на "упрощенку", будут платить два процента по объекту налогообложения "доходы" и пять процентов - по категории "доходы минус расходы".