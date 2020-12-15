В нашей стране приняли важнейший документ, который задаст вектор развития Российской Арктике на ближайшие 15 лет. Это Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) и обеспечения национальной безопасности до 2035 года, введенная в действие указом президента РФ. На стратегическую инициативу, которая будет подкреплена обновленной госпрограммой развития Арктики, возлагают большие надежды и представители научного сообщества, и субъекты бизнеса, и российские регионы. Приступая к ее реализации, очень важно проанализировать ошибки прошлых лет.

Вначале поясним, почему развитие Арктической зоны имеет огромную значимость для нашей страны. Арктика - это не только кладовая ценных ресурсов, площадка для проведения научных исследований и экспериментов и российская акватория Северного морского пути. Это еще и территория, освоение которой оказывает существенное влияние на геополитическую и стратегическую военную ситуацию в мире.

Наша страна обладает самой большой по площади Арктической зоной. Там проживают более двух миллионов россиян - около 40 процентов всего населения мировой Арктики. Что же мешает использовать эти преимущества на сто процентов? Назову ряд причин, которые, по моему мнению, отрицательно повлияли на ход выполнения Стратегии развития Арктической зоны РФ и госпрограммы развития Арктики, действовавших с 2012 по 2020 год.

Во-первых, в нашей стране долгое время отсутствовал системный подход к этой работе. До недавнего момента не существовало даже единой государственной структуры, отвечающей за комплексное развитие АЗРФ. Сейчас ситуация меняется. Определен государственный орган, ответственный за подготовку и реализацию стратегии и госпрограммы развития Российской Арктики. Им стало Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. Создан также Проектный офис развития Арктики.

Другая трудность, с которой столкнулись руководители субъектов РФ, связана с зонированием. Дело в том, что границы макрорегионов страны определяются в соответствии сразу с несколькими директивными документами. Например, в Стратегии пространственного развития РФ зонирование проведено на других организационных, экономических и структурных началах, нежели в арктической Стратегии. В результате на один субъект РФ, входящий в несколько зон, возложили не скоординированные друг с другом задачи. Эта ситуация, вызывающая противоречия и рассогласования между соседними регионами, требует исправления.

Есть и еще одна проблема. Ни старая стратегия, ни старая госпрограмма развития Арктики не были подкреплены конкретными стратегическими и региональными проектами. Конечно, госкорпорации, добывающие энергоресурсы в АЗРФ и на ее шельфе, имеют свои инвестиционные проекты по созданию инфраструктуры. Но комплексное внимание также требуется развитию территорий, решению проблем малых народов и городов, борьбе с оттоком населения. Поэтому очень важно, чтобы новые документы заполнялись не только доктринами и преференциями, но и скоординированными между собой общефедеральными, региональными и муниципальными мероприятиями.

В контексте региональных проектов, как и в контексте зонирования, важную роль должен играть Санкт-Петербург. Не следует забывать, что еще в первой половине прошлого века, когда стартовала грандиозная эпопея исследования Севера силами экспедиций "Северный полюс", Ленинград в течение десятилетий обеспечивал и координировал работу первопроходцев. Отсюда отправлялись экспедиции, здесь базировались штабы, обеспечивающие героев-полярников всем необходимым.

Город и сейчас имеет все необходимые ресурсы, позволяющие ему стать локомотивом реализации стратегии и госпрограммы освоения Арктики. Он является центром российской полярной науки, столицей судостроения России с комплексом учебных заведений, исследовательских и проектных учреждений, судостроительных предприятий, создающих самый мощный в мире ледокольный флот.

Здесь базируются крупные промышленные производители разнообразного оборудования, аппаратуры и снаряжения для работы судов в северных широтах. А также множество субъектов малого и среднего бизнеса новой формации, готовых внести свой вклад в развитие Арктической зоны РФ инновационными разработками и услугами. В городе активно проходят стратегические сессии петербургского арктического сообщества.

Есть и конкретные проекты, которые способны реализовать представители науки и бизнеса Северной столицы. Один из них - "Система авиационного и космического мониторинга отечественной и мировой Арктической зоны". Его основа - средства дистанционного наблюдения северных акваторий и территорий с помощью бортовых авиационных и космических комплексов, работающих в различных диапазонах электромагнитных волн.

Подобная система, базирующаяся на авиационной разведке, была создана в СССР в 80-е годы прошлого века. Авиация определяла мощность ледовых образований, указывала караванам на безопасные маршруты и даже спасала суда от ледового плена и гибели. Кроме того, в 70-80-е годы проходили эксперименты по дистанционному зондированию Земли из космоса с помощью пассивных и активных систем радиолокации. Я тогда служил в космической военной системе и работал в общегражданских промышленных отраслях, принимал участие в этой работе.

Если комплексы авиационной и космической разведки, созданные в советские годы, усовершенствовать с помощью современных технологий, мы получим мощнейшую систему мониторинга мировой Арктической зоны. Кроме ледовой разведки и помощи в проводке караванов судов, ее можно использовать для поиска полезных ископаемых, решения экологических проблем на шельфе и на земной поверхности при добыче углеводородов, определения зон вечной мерзлоты и ее мониторинга, решения многих других задач. Подобной системы пока нет в мире, поэтому российская разработка была бы востребована во многих странах. Второй стратегический проект посвящен созданию в Санкт-Петербурге Центра литейных технологий.

Не секрет, что большинство крупных российских машиностроителей, двигателестроителей, другие подобные предприятия покупают качественное литье у зарубежных производителей. Создание Центра литейных технологий позволит добиться реального импортозамещения при реализации инвестиционных программ нефтегазового комплекса в Арктике.