Оборот розничной торговли в регионах СЗФО в этом году ожидаемо снизился, как и в целом по стране. Некоторые предприятия отрасли закрылись, многие из оставшихся ищут не просто пути развития, а способы выживания. Но проблемы регионального ретейла вызваны не только пандемией: снижение покупательной способности и нашествие федеральных сетей начались задолго до коронавируса. При этом торговый бизнес зачастую не хочет меняться, чем только усугубляет свое положение, считают специалисты.

По данным региональных управлений статистики, ретейл в пандемию пострадал не так сильно, как общепит. В Архангельской области оборот розницы за 10 месяцев 2020-го составил 230 миллиардов рублей - это 99 процентов аналогичного прошлогоднего показателя. В Вологодской наторговали на 165 миллиардов и также лишь на один процент отстали от благополучного 2019-го.

- Конечно же, торговля переживает не лучшие времена, - отметил директор Союза независимых сетей России Сергей Кузнецов на торговом форуме в Архангельске. - В сложной ситуации региональные сети испытывают еще большее давление со стороны федеральных сетей и крупных поставщиков. Это очень сильно сказывается на благополучии ретейла в регионах. Тем не менее он жив и кое-где даже растет, потому что у него есть свои преимущества. В их числе - сложившиеся отношения с местными производителями, без продукции которых сегодня не обходятся и федеральные сети. Другое дело, что этих производителей не так уж много, и в итоге все продают одно и то же. Тут уже включается чисто ценовая конкуренция.

Одной из примет сегодняшней торговли стало сужение ассортимента, считает эксперт. Супермаркеты чувствуют себя не очень комфортно, зато по всей стране открываются новые дискаунтеры, а это магазины с ограниченным ассортиментом. Покупатель платит меньше, но уже не может выбирать из тридцати сортов колбасы.

В Поморье в прошлом году, то есть до пандемии, закрылись 69 предприятий торговли. При этом обеспеченность жителей региона торговыми площадями все равно в 1,8 раза превышает норматив. В области открыто более 380 торговых центров. По мнению архангельского эксперта по маркетингу Натальи Мчедлидзе, ТЦ сегодня переживают стагнацию, это уже устаревший формат.

- Меняется все: потребительское поведение, каналы продаж, выбор товарных групп и так далее. Но большая часть ретейла на это не реагирует. Конкуренция строится в основном на том, кто продаст дешевле, хотя от этого никто не выигрывает. Торговля слабо осваивает новые каналы сбыта, не внедряет инновации и даже не изучает своего покупателя, - полагает Наталья Мчедлидзе.

Особенно грешит этим непродовольственный сектор. Так, предприниматели продолжают упорно привозить на продажу шубы, спрос на которые обрушило не только отсутствие денег у покупателей, но и потепление климата. На вопрос "кто ваш основной покупатель?" продавцы бутиков отвечают: "Женщины от 18 до 70 лет". Эксперты привели множество примеров такой недальновидности торгового бизнеса.

При этом обороты онлайн-торговли, которая доставит что угодно из любого уголка мира, выросли в три раза. И это на сегодня главный конкурент стационарной розницы.

- Но для многих местных магазинов это, наверное, не очень хорошо, поскольку выживает сильнейший. В этих условиях надо пересматривать свои подходы к работе и меняться с учетом требований времени, - считает министр АПК и торговли Архангельской области Ирина Бажанова.

Но региональным сетям сложно осилить масштабное обновление. Как отмечает гендиректор архангельской торговой сети Светлана Хайдарова, изменение форматов и переход в онлайн - дорогие эксперименты.

- Требуются также серьезные инвестиции в обновление магазинов, логистику и автоматизацию. Это огромные деньги, которые не окупятся за долгие годы. Другой больной вопрос - компетенции. Квалифицированные кадры, способные стратегически мыслить, в большом дефиците. Еще один фактор, по которому мы проигрываем "федералам", - маржинальность, возможность закупать товары по лучшим ценам. Разрыв в этом между компаниями из первой десятки и всеми остальными очень велик. Малым и средним игрокам рынка приходится либо снижать рентабельность вплоть до банкротства, либо уныло наблюдать за оттоком покупателей, - перечисляет Светлана Хайдарова.

В такой ситуации выходом для региональных компаний может стать объединение, отмечают специалисты. Однако ретейлеры не доверяют партнерам и идут на это крайне неохотно. Но успешные примеры уже есть. Три года назад архангельская продовольственная сеть объединилась в альянс с компаниями девяти регионов. Это повысило их конкурентоспособность. По прогнозам аналитиков, тренд на объединение сохранится: уже скоро топ-10 компаний будут контролировать более 60 процентов всего продуктового ретейла страны.