Развитие овощеводства закрытого грунта будет компенсировать снижение доли импорта и сокращение производства в личных подсобных хозяйствах, сообщил Центр отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка. По мнению аналитиков, в течение следующих пяти лет объем овощей, производимых в личных подсобных хозяйствах, сократится с 52 до 45 процентов.

Впрочем, отмечают исследователи, сокращение производства в личных подсобных хозяйств - это тенденция последних двадцати лет. По мнению Надежды Садовой, профессора кафедры национальной и региональной экономики Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, она связана со стабилизацией экономики в нулевых, а также со снижением доли сельских жителей и со стремлением к "цивилизованному", городскому образу жизни. В целом эта тенденция характерна для большинства стран с развитой экономикой.

При этом, уверен эксперт, ситуация может измениться. Все более актуальной становится экологизация продукции, новый тренд - экопродукция. Этим и пользуются фермеры- профессионалы, а также огородники-любители, которые продают излишки собственной произведенной продукции как "экологически чистый продукт". Так, согласно исследованию Россельхозбанка, по мере восстановления экономики и роста интереса к здоровому питанию потребление овощей будет расти, что также может подстегнуть интерес к "экопродукции". Напомним: сегодня фактическое потребление овощей в России составляет 109 килограммов на душу населения - на 24 процента меньше рекомендованной Минздравом РФ нормы.

Сегодня фактическое потребление овощей в России составляет 109 килограммов на душу населения — на 24 процента меньше рекомендованной Минздравом РФ нормы

На этом фоне процесс эволюции небольших производителей из владельцев личных подсобных хозяйств в управленцев крестьянских (фермерских) хозяйств продолжится, заявил Алексей Шеметов, вице-президент по производству АПХ "ЭКО-культура".

Конечно, по оценке экспертов, потенциал Северо-Запада не так велик, как потенциал южных регионов - в стоимостном выражении больше всех производят фермерские хозяйства Краснодарского края (87 миллиардов рублей), в СЗФО - всего 13 миллиардов рублей. В целом доля фермеров в объеме производства оценивается в 21 процент, в животноводстве - шесть процентов. При активной поддержке фермеров со стороны государства можно прогнозировать укрепление роли небольших сельхозпроизводителей, уверен Андрей Дальнов, руководитель ЦОЭ Россельхозбанка. Наибольший потенциал - у предпринимателей, выращивающих ягоды (среднегодовой прирост 17 процентов). Вопрос в другом - как организовать рынки сбыта? Ведь в этом году в ряде регионов временно были закрыты ярмарки и рынки - основные каналы сбыта фермерской продукции.

Прямая речь

(Комментарий подготовлен Газета "Калужские губернские ведомости")

Игорь Фадеев, редактор отдела экономики Издательского дома "Калужские губернские ведомости":

- В Калужской области динамично развивается овощеводство закрытого грунта. Один из крупнейших тепличных комплексов в ЦФО, который расположен в области, начал выдавать первую продукцию в 2014 году и расположен близ города Людиново, в особой экономической зоне "Калуга". Вся продукция реализуется в Калужской, Московской и других областях, а также в столице. Благодаря этому инвестору Калужская область заметно укрепила свои позиции в тепличном овощеводстве, так как это сельхозпредприятие ежегодно расширяет свои производственные площади и увеличивает объемы выпускаемой продукции.

Кроме того, в овощеводстве закрытого грунта в АПК Калужской области представлены и малые формы хозяйствования на селе. Небольшие тепличные хозяйства действуют в Сухиничском, Боровском, Малоярославецком, Ферзиковском и Козельском районах. Но, они имеют сезонный характер и используются с весны до осени. В личных подсобных хозяйствах, а также садово-огородных товариществах и дачных кооперативах также активно используются небольшие теплицы под сезонное выращивание овощей.

Дефицита в собственной свежей овощной продукции в регионе нет, более того, калужские овощи полюбились жителям столицы и Подмосковья, куда они также регулярно поставляются.

(Комментарий подготовлен газетой "Курские известия")

Леонид Левшаков, декан агротехнологического факультета Курской ГСХА:

- В последние годы развитие овощеводство идет по двум основным путям - овощеводство защищенного грунта и "классическое" с возделыванием в естественных условиях.

Практически в каждом регионе построены современные тепличные комбинаты, которые круглогодично производят основные овощи для населения - огурец, томаты, зеленные культуры и другие. Но тепличные комбинаты не смогут решить главную проблему - на необходимом уровне (110 - 120 килограмм на человека) обеспечить потребности населения в овощах! Для этого необходимо развивать производство овощей из так называемого "борщевого набора" - капуста, морковь, лук, столовая свекла, чеснок, репа, брюква, зеленные культуры.

Помимо крупных специализированных предприятий, производящих овощи, большой резерв имеется у небольших КФХ, ИП и частных хозяйств. При необходимой поддержке государства (специальные программы субсидирования, гранты на развитие хозяйств) за несколько лет в Центральном Черноземье, где имеются все возможности для производства такой продукции возможно на порядок увеличить производство такой продукции.

Практически ушло в прошлое то время, когда каждая семья в сельской местности, да и в городе также старались обеспечить себя самостоятельно овощами. Малый бизнес в этой нишевой категории может получить большое развитие, особенно в связи с принятием с нового года в нашей стране закона "Об органической продукции".

Население получит возможность приобретать у местных производителей качественный продукт по минимальным ценам, а на селе решится важный вопрос занятости населения.

(Комментарий подготовлен газетой "Курские известия")

Сергей Стародубцев, заместитель губернатора Курской области:

- Сегодня малые формы хозяйствования, в том числе и ЛПХ, вносят большой вклад в развитие АПК региона. Ими производится порядка 30 процентов всей валовой продукции сельского хозяйства. В Курской области насчитывается порядка 250 тысяч личных подсобных хозяйств. Стоит отметить, что именно они дают 85 процентов картофеля и 75 процентов овощей от общего количества, производимого в регионе.

Это цифра стабильна от года к году, и хотя ЛПХ действительно меньше, чем, скажем, пять лет назад, как видим, их вклад достаточно весомый, чтобы говорить об уменьшении производства.