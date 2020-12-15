Россияне отказались от туров в Петербург на 220 миллионов рублей

Российский союз туриндустрии на Северо-Западе подвел предварительные итоги ограничений, введенных Смольным на период новогодних праздников. Как показал опрос, проведенный среди туроператоров, в 95 процентах случаев они привели к отказам от забронированных ранее туров с экскурсионным обслуживанием, а вот туры без экскурсий, но с авиаперелетом в большинстве своем состоятся.

- Слишком велики потери на возврате авиабилетов, - поясняют в РСТ. - Чем будут заниматься туристы в городе с полностью прикрытой легальной туриндустрией и какого качества получать услуги - большой вопрос.

В опросе участвовали 34 оператора, только по их подсчетам общая стоимость аннулированных туров оценивается в 222,7 миллиона рублей. Всего же общее падение спроса в туриндустрии Петербурга оценивается примерно в 80 процентов от уровня 2019 года. В РСТ опасаются, что это может привести к фатальным для отрасли последствиям. Тем более, что программа туристического кэшбека, которая была рассчитана на оживление спроса, для Петербурга в связи с введенными ограничениями себя не оправдала.

- Каждый оператор из числа участников программы потратил суммы в размере от 30 до 200 тысяч рублей на подготовку (в основном на обеспечение подключения к сайту "Мир путешествий") и от 10 до 75 тысяч рублей - на комиссии за интернет-эквайринг, - рассказали в союзе. - Большинство турфирм еще не подсчитывали, но точно понесут расходы на комиссии за возврат денежных средств. Тем самым акция, призванная оживить спрос и способствовать развитию внутреннего туризма, в конкретном случае приведет турбизнес города на Неве к крупным убыткам.

Сгладить последствия РСТ предлагает за счет некоторых финансовых льгот туроператорам, а также прямых субсидий "как минимум на 5 месяцев - декабрь, январь, февраль, март, апрель - в размере регионального МРОТа на выплату заработной платы для сохранения профессиональных кадров" и разрешения на организацию автобусных экскурсий с соблюдением всех противоэпидемических мер.