Стало известно, насколько за год подорожало жилье в городах России

Средняя стоимость квадратного метра недвижимости в городах РФ с населением более 100 тысяч человек преодолела отметку в 90 тысяч рублей, а за год цены на квартиры выросли на 16 процентов.

К такому выводу пришли аналитики сервиса ЦИАН, проанализировав динамику цен на первичном и вторичном рынках недвижимости.

Удивительно, но в Москве и Петербурге - городах, которые традиционно возглавляют рейтинги мегаполисов с самым дорогим жильем, - рост цен оказался не таким сильным.

Так, в столице квадратный метр недвижимости достиг 237 тысяч рублей, за год цена выросла на 12,6 процента. Если раньше желающий купить квартиру в Москве, должен был иметь в наличии 13,1 миллиона, то теперь уже 14,5. В Петербурге средняя цена "квадрата" зафиксировалась на уровне 139 тысяч. В прошлом году средняя сумма сделки составляла 7,7 миллиона, сейчас приблизилась к 9, рост за год порядка 13 процентов.

Но, к примеру, в Калининграде цены выросли за год на 25 процентов, если год назад для покупки квартиры в столице Янтарного края нужно было иметь 3,6 миллиона рублей, то сейчас уже - 5. В Петрозаводске средняя цена сделки в 2019 году была 2,7 миллиона рублей, а в этом уже 3,7. На Дальнем Востоке самый большой рост цен зафиксирован в Чите, где раньше квартиры продавались за 3 миллиона, а сейчас - за 4. С 2,9 до 3,7 миллиона рублей выросла средняя цена сделки в Улан-Удэ.

На 20 процентов подорожало жилье в Омске и теперь желающим купить квартиру в этом городе стоит иметь в наличии порядка 3,1 миллиона рублей. Омск оказался единственным городом-миллионником, где цены выросли более чем на одну пятую.

Аналитики ЦИАН отмечают, что активнее всего дорожали квартиры в городах численностью до миллиона человек.

В миллионниках цены тоже росли, но не так активно. Например, в Екатеринбурге рост цен составил 7,4 процента и средняя цена сделки достигла 4,5 миллиона рублей, в Казани - 12,4 (средняя цена сделки 5,6 миллиона рублей). На 9,7 процента подросли в цене квартиры в Новосибирске.

В ряде городов цены поднялись минимально. Например, в Якутске рост цен составил ровно один процент и сейчас желающим купить квартиру в столице республике стоит быть готовыми заплатить 5,4 миллиона рублей. На 2,6 процента выросли цены на жилую недвижимость в Самаре, средняя цена сделки теперь в этом городе составляет 3,5 миллиона рублей. На Северо-Западе медленнее всего дорожает жилье в Сыктывкаре, средняя цена на квартиру здесь составляет сейчас 3,2 миллиона рублей, что на 3,6 процента выше, чем в декабре прошлого года.