Призыв Смольного к туристам повременить с поездками в Петербург возымел свое действие. Число забронированных номеров в отелях резко сократилось, и это несмотря на то, что отдельные гостиницы ввели для путешественников скидки до 40 процентов на проживание, чего в новогодние каникулы никогда не бывало. Эксперты говорят, что даже если бы городские власти обошлись без заявления, число бронирований все равно бы снизилось, ведь из-за новых ограничений в новогодние каникулы делать в Петербурге решительно нечего.

Город уже по-новогоднему украшен, но не многие туристы оценят его убранство. Фото: Сергей Николаев/РГ

В Петербурге есть два популярных для туриста времени года. Летом многие путешественники приезжают погулять по паркам, посмотреть на развод мостов, прокатиться на теплоходах по рекам и каналам, ну и, конечно, увидеть белые ночи. Зимой ничего этого нет и в первую очередь туристов влечет культурная программа.

Однако до 10 января в городе закроют все театры и музеи, никаких культурных мероприятий проходить не будет. Плюс ко всему до 10 января нельзя будет проводить автобусные экскурсии.

Кроме того, с 30 декабря по 3 января в Петербурге не будут работать рестораны и кафе.

Как говорят в Ассоциации туроператоров России, этот пункт для путешественников даже более значим, чем музеи.

Потом, 4 января, заведения общественного питания откроются, но до 10 января они смогут принимать посетителей строго до 19.00.

В Ассоциации туроператоров провели опрос участников рынка и выяснили, что зимний Петербург в этом сезоне и так не пользовался высоким спросом. Туры в Северную столицу находились на седьмой-восьмой позиции, сильно уступая, например, организованным поездкам в южные регионы. С новыми ограничениями в ассоциации прогнозируют падение спроса до 90 процентов.

В петербургском отделении "Деловой России" говорят, что, наоборот, интерес к поездкам в Северную столицу был настолько велик, что индустрия гостеприимства имела шансы за новогодние каникулы получить троекратную прибыль относительно прошлых сезонов.

В частности, по данным председателя петербургского отделения "Деловой России" Дмитрия Панова, 40 процентов настроенных на путешествия россиян из ближайших регионов планировали на каникулах оказаться в Москве, 30 - в Сочи и 30 - в Петербурге. Но Панов солидарен с тем, что с новыми ограничениями высоких показателей отрасли ждать неоткуда.

Сейчас, по данным сервиса Hotel Advisor, средняя загрузка в городских гостиницах составляет порядка 42 процентов. Для сравнения: в прошлом году в конце ноября - начале декабря она составляла 75 процентов. В отельном бизнесе есть показатель "доход от продажи номера", это значит, сколько получает гостиница за вычетом всех затрат на прием гостя (гигиенических наборов, услуг прачечной, чая в номере и так далее). В ноябре этого года среднестатистический отель в сухом остатке с одного туриста получил 964 рубля, в ноябре 2019 эта сумма составляла 1764 рубля.

Для сравнения: в июне 2019 года каждый турист приносил гостинице 5693 рубля.

В Hotel Advisor прогнозируют, что самым тяжелым периодом для гостиничной отрасли будет период с 1 по 9 января.

Дальше можно рассчитывать на бизнес-туристов. По данным агентства "Аэроклуб", число деловых поездок в Петербург с начала года сократилось на 66 процентов. Но оставшиеся 34 продолжают летать в командировки и останавливаться в отелях. Причем бизнес-турист - это самый выгодный для города путешественник. По данным комитета по туризму Северной столицы, в среднем турист-россиянин за поездку в Петербург тратит 34,5 тысячи рублей, а приехавший в командировку - 45 тысяч.

Когда пандемия только набирала обороты, отельеры с надеждой ждали Нового года. Теперь они строят планы на весну

Правда, деловые путешественники предпочитают останавливаться в сетевых отелях не ниже трех звезд. Ситуация в таких гостиницах относительно благополучная: отели продолжают проводить форумы, многие предоставляют места в рабочих зонах на условиях коворкингов.

У многочисленных мини-отелей и хостелов ситуация другая.

Как сообщил на прошедшем в городе XVIII форуме малого и среднего предпринимательства председатель Ассоциации малых гостиниц Петербурга Владимир Васильев, после новогодних праздников может начаться череда закрытий таких гостиниц, ведь их заполняемость составит три-десять процентов, а этого недостаточно для функционирования отеля.

- Ни одна гостиница не стала очагом коронавируса. Но мы испытываем давление со стороны поставщиков услуг, которые пытаются получить с нас деньги, а их нет, - констатировал Васильев.

Отельеры и рестораторы просят Смольный смягчить условия ограничений. Но вероятность этого стремится к нулю. Ситуация в Петербурге сложная, городские власти не исключили локдауна, ежедневно выявляется более 3,7 тысячи новых случаев коронавирусной инфекции. При этом рост числа заболевших в арифметической прогрессии прекратился. Надолго ли? В Смольном не называют это плато, говорят о равновесии, которое необходимо непременно удержать.

Для бизнеса городские власти приготовили несколько пакетов мер поддержки, например, многих арендаторов освободили от платы за помещения, общая сумма, которую не получил бюджет, приблизилась к миллиарду рублей. Кроме того, разработан законопроект, который сохранит на 2021 год 50-процентную льготу по уплате имущественного налога для предприятий гостиничного бизнеса. Многие мини-отели и хостелы зарегистрированы на индивидуальных предпринимателей, они могут рассчитывать на продление налоговых каникул до 2023 года.

Но справедливости ради стоит отметить, что сам отельный бизнес рассчитывает в первую очередь не на налоговые льготы, а на туристов. Если еще несколько месяцев назад, когда пандемия только набирала обороты, отельеры с надеждой ждали Нового года, то теперь они строят планы на весну. Раньше рассчитывать на хоть какое-то восстановление турпотока не приходится.