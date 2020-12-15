В Калининградской области построили крупнейший в РФ погранпереход

В Калининградской области на границе с Литовской Республикой ввели в строй новый автомобильный пункт пропуска Дубки. Он является самым большим в России по количеству полос движения транспорта: всего их насчитывается 49. А также одним из самых крупных по площади (23,5 гектара).

Как сообщает пресс-служба правительства Калининградской области, пропускная способность объекта составляет четыре тысячи транспортных средств и 15,5 тысячи человек в сутки. Накопительные стоянки вместят два автобуса, до 20 грузовиков и до 25 легковых автомобилей.

"Дубки" пока не принимают пассажиров и грузы, поскольку литовская сторона еще не подтвердила свою готовность открыть соседний пункт пропуска "Рамбинас". На российской стороне к старту работ все готово. Когда движение запустят, "Дубки" разгрузят пункты пропуска "Советск" и "Чернышевское".

Город Советск, в черте которого находится пограничный переход, наконец-то избавится от большегрузного трафика. Кроме того, можно будет приступить к капитальному ремонту моста Королевы Луизы, который соединяет российский пункт пропуска "Советск" и литовский "Панемуне".

Как заявил статс-секретарь - заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Зверев, который во вторник осматривал объект, пункт пропуска "Дубки" является примером реализации Минтрансом России одного из самых крупных за последнее время проектов по строительству погранпереходов. Его ввод в строй - шаг к решению стратегических задач развития внешнеэкономической деятельности, наращивания объемов экспорта, укрепления транзитного потенциала.