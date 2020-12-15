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15.12.2020 17:30
Рубрика: Власть

Море не закроют

Калининград введет ограничения, но не на въезд
Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининградская область)
Серьезные ограничения из-за коронавируса на новогодние праздники планируют ввести в Калининградской области. Закроются культурные, развлекательные и спортивные учреждения, сауны и салоны красоты, торговые центры. На отели запрет пока не распространится.

Новые меры будут действовать с 28 декабря по 17 января. В этот период все калининградские школьники уйдут на расширенные новогодние каникулы, а колледжи и вузы проведут зимнюю сессию дистанционно. Работать не будут помимо культурных, развлекательных и спортивных организаций учреждения дополнительного образования. Детсады продолжат действовать с 50-процентной нагрузкой. Закроются все торговые точки, за исключением продовольственных магазинов, аптек и зоотоваров. Офисы, МФЦ и банки смогут обслуживать только юрлиц. "Мы заранее принимаем все меры, чтобы у жителей региона было время подготовиться, построить свои планы на каникулы, - отметил глава региона Антон Алиханов. - Система здравоохранения испытывает колоссальную нагрузку в этот нелегкий период. Мы вынуждены принять серьезные меры, чтобы сберечь здоровье и сохранить сотни жизней жителей региона".

Туристы смогут прилететь в регион на новогодние каникулы. Из развлечений останутся доступными прогулки по морю, внешний осмотр необычных старинных зданий, которыми богат эксклав.

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