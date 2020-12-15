В Петербург поставят 100 тысяч доз вакцины от коронавируса

В Санкт-Петербурге до конца года будет открыто 70 медицинских пунктов, в которых можно будет сделать прививку от коронавируса. Два из них уже работают, еще двенадцать откроют к следующей недели, оставшиеся пятьдесят шесть - до конца года, об этом на встрече с журналистами объявил Андрей Сарана, первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Пока что прививают медицинских работников, чья профессиональная деятельность непосредственно связана с больными коронавирусом. Но скоро вакцину смогут получить педагоги, работники транспорта, социальной сферы, ЖКХ, полицейские, а также волонтеры, сотрудники приграничных пропускных.

На сегодняшний день в Петербург поступило 5 тысяч доз вакцины, но всего до конца года планируется поставить свыше 100 тысяч доз. Всего, согласно планам, предполагается привить от коронавируса 60 процентов горожан в возрасте от 18 до 60 лет. Ограничения по возрасту определены протоколами проведения вакцинации. Но в будущем возрастные рамки скорее всего расширят. Уже идут соответствующие клинические исследования.

Андрей Сарана напомнил, что вакцинация сугубо добровольная и бесплатная. Такой она и останется. Но в будущем, когда объемы производства вакцин станут огромными, и на рынке будут представлены несколько вариантов вакцин, возможно, к делу вакцинации подключатся и коммерческие клиники. То есть будет та же ситуация, что с прививками от гриппа. Хочешь - прививайся бесплатно, и вакцина абсолютно доступна, а хочешь - за деньги.

Что касается противопоказаний к вакцинации, то они такие же как для остальных прививок. Тем, кто перенес коронавирусную инфекцию, прививка в первые полгода после заболевания не рекомендована. Перед вакцинацией обязательна консультация врача, - она пройдет прямо в прививочном пункте. Желающий привиться заполнит подробную анкету, его осмотрит доктор, смеряют показатели температуры и давления. Все сведения о вакцинируемых заносятся в единый федеральный регистр.