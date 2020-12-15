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15.12.2020 09:45
Рубрика: Происшествия

В Поморье учителя осудили за жестокое обращение с младшеклассниками

Текст: Марина Ледяева

В городе Котласе Архангельской области мировой суд приговорил 46-летнюю учительницу начальных классов к обязательным работам за ненадлежащее исполнение обязанностей и жестокое обращение с детьми.

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Как сообщает прокуратура региона, осужденная применяла формы воспитания, связанные с психическим и физическим насилием.

В частности, педагог отбирала у младшеклассников стулья и заставляла их подолгу стоять у парты, била детей руками и линейкой, вырывала листы из тетрадей. Кроме того, учительница запрещала подопечным выходить в туалет, кричала на них и делала унизительные замечания.

От этих непедагогических приемов пострадали пятеро учеников начальных классов.

Суд не только назначил котлашанке 200 часов обязательных работ, но и на полтора года запретил ей заниматься преподавательской деятельностью.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

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