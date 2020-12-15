В Поморье учителя осудили за жестокое обращение с младшеклассниками

В городе Котласе Архангельской области мировой суд приговорил 46-летнюю учительницу начальных классов к обязательным работам за ненадлежащее исполнение обязанностей и жестокое обращение с детьми.
Как сообщает прокуратура региона, осужденная применяла формы воспитания, связанные с психическим и физическим насилием.
В частности, педагог отбирала у младшеклассников стулья и заставляла их подолгу стоять у парты, била детей руками и линейкой, вырывала листы из тетрадей. Кроме того, учительница запрещала подопечным выходить в туалет, кричала на них и делала унизительные замечания.
От этих непедагогических приемов пострадали пятеро учеников начальных классов.
Суд не только назначил котлашанке 200 часов обязательных работ, но и на полтора года запретил ей заниматься преподавательской деятельностью.