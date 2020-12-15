В СПбГАСУ рассказали об изменениях правил приема в вуз

В России изменились правила поступления в вузы. Высшие учебные заведения теперь сами могут регулировать число специальностей, на которые можно подать документы, устанавливают формат вступительных испытаний для выпускников колледжей и техникумов. Причем правила меняются не только на федеральном уровне, новации для абитуриентов вводят и в самих вузах. О том, что ждет желающих поступить в Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет в 2021 году, рассказала "РГ" ответственный секретарь приемной комиссии вуза Наталья Орлова.

Наталья Викторовна, какие главные изменения в правилах приема?

Наталья Орлова: Начнем с того, что подача документов в СПбГАСУ теперь возможна четырьмя способами. Можно занести документы в приемную комиссию лично, отправить "Почтой России", также абитуриент может зарегистрироваться на сайте "Госуслуги" и направить все материалы через портал. Кроме того, документы принимаются через личный кабинет абитуриента на сайте СПбГАСУ.

Меняется формат списков поступивших. С целью защиты персональных данных фамилии указываться не будут. В списках будет публиковаться СНИЛС или идентификационный номер, который присваивается при подаче документов в университет. Система новая, но я думаю, что ребята разберутся.

Кроме того, если раньше абитуриент мог дважды подать согласие на зачисление, то сейчас такие заявления можно написать неограниченное число раз. Мы готовы к тому, что будут абитуриенты, которые начнут постоянно писать и отзывать заявления, сейчас прорабатывается алгоритм работы для таких случаев, но для самих ребят система очень удобная, у них появляется возможность несколько раз передумать и в итоге принять взвешенное решение.

А экзамены, которые сдают абитуриенты, остались теми же самыми?

Наталья Орлова: Определенные изменения есть, например, для желающих поступить на техническую специальность в число предметов по выбору к физике и химии добавилась информатика. Знаю, что этот предмет довольно популярен у выпускников. Информатика в числе предметов по выбору появилась также на направлениях "Экономика", "Менеджмент", "Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура", "Экономическая безопасность". Полный список предметов, которые необходимы для поступления на каждую специальность, размещен на нашем сайте.

Есть ли нововведения для тех, кто поступает к вам после техникума или получает второе высшее?

Наталья Орлова: Для таких абитуриентов предусмотрено два формата испытаний: они могут сдать ЕГЭ или экзамены по этим общеобразовательным предметам в вузе. Причем раньше абитуриент должен был заранее определиться, как он будет проходить это вступительное испытание, как ЕГЭ по всем предметам или вступительное испытание по всем предметам, проводимое вузом самостоятельно. Сейчас абитуриенты наряду с результатами ЕГЭ могут использовать результаты внутренних испытаний. Например, по математике и русскому языку предъявить ЕГЭ, а физику сдать в вузе.

В прошлые годы в СПбГАСУ проходили Дни открытых дверей. Проводится ли что-то подобное сейчас?

Наталья Орлова: К сожалению, из-за непростой эпидемической ситуации очные Дни открытых дверей в этом году не проводятся. Но мы нашли выход. На нашем YouTube-канале организуем Дни факультетов СПбГАСУ в формате вебинаров. Каждый четверг в 17.00 рассказываем об очередном факультете. В этих встречах участвуют декан и заведующие кафедрами. Сами записи сохраняются на канале. Интерес к роликам очень большой, хотя про каждый факультет коллеги рассказывают максимально подробно, все равно у ребят и их родителей возникают те или иные уточняющие вопросы и в приемной комиссии разрываются телефоны. Стараемся все максимально подробно разъяснять. После того как мы познакомим абитуриентов со всеми факультетами университета, будет проведена серия вебинаров о правилах и особенностях поступления. Кроме того, мы открыты для общения в социальных сетях, по телефону, на сайте. Этот год непростой для всех, вопросов много.

Как вы считаете, в 2021 году сложнее или проще будет поступать в вуз?

Наталья Орлова: Конечно, пандемия наложила свой отпечаток, например, в этом году у нас впервые за много лет нет подготовительных курсов по общеобразовательным предметам. Но у нас на сайте много полезной и важной информации для выпускников, которая поможет им сориентироваться. На Малом архитектурном факультете СПбГАСУ есть дистанционные курсы для творческих направлений подготовки. Знаю, что в этом году курсы очень востребованы.

Тем не менее я считаю, что в 2021 году у ребят появится больше возможностей, особенно это касается иногородних абитуриентов, которые зачастую не имели возможности приехать на курсы или на Дни открытых дверей. Сейчас они могут максимально подробно познакомиться с вузом, с факультетами не выходя из дома. Все условия есть, главное сейчас - хорошо учиться и готовиться к экзаменам.