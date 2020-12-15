Вологодскую студентку отчислили из университета за шпаргалку на ЕГЭ

Новости

В ВОЗ назвали самый эффективный способ борьбы с эпидемиями 15:25
Еще одна компания получила разрешение производить вакцину "Спутник V" 15:22
Песков назвал причину временной отмены брифингов для журналистов 15:13
Медсестры и акушерки получат подъемные при переезде на село и небольшие города 15:01
Жена переболевшего COVID Сергея Шакурова рассказала о его состоянии 14:59
Какую музыку родители чаще всего включают своим детям 14:53
Названы лауреаты премии "Клио" 14:48
Уральца задержали за посылку с наркотиками под видом конфет из США 14:47
Беларусь может принять закон об иноагентах по примеру РФ 14:44
Лукашенко оценил расходы на создание белорусской вакцины 14:18
Лавров: Дейтонское соглашение не нуждается в пересмотре 14:18
Тест на IQ подтвердил необычайно высокий уровень интеллекта врановых 14:14
В Могадишо проходят массовые антиправительственные митинги 14:12
Убийце из Армавира проведут посмертную психиатрическую экспертизу 14:09
Верховная рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса 14:01
ТРЦ "Европейский" грозит миллионный штраф за нарушения антиковидных мер 13:52
85-летний актер Кахи Кавсадзе победил коронавирус 13:43
Русский национальный балет "Кострома" дебютирует в Минске 13:40
Названо количество предприятий-нарушителей антиковидных мер в Москве 13:35
Мачу-Пикчу снова закрыли для посещения 13:32
Фильм "Том и Джерри" выйдет раньше запланированного 13:28
Кокорин не полетел на матч против "Зенита" 13:23
В Перми оштрафовали больницу, где не изолировали заболевших сотрудников 13:22
Госдума продлила скидку при оплате пошлины через портал госуслуг 13:19
РФС отказался переносить заседание КДК по просьбе "Спартака" 13:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как оформлять наследство на старые участки земли
Как оформлять наследство на старые участки земли
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
В "РГ" наградят лауреатов XX Международного Пушкинского конкурса
В "РГ" наградят лауреатов XX Международного Пушкинского конкурса
15.12.2020 13:55
Рубрика: Общество

Вологодскую студентку отчислили из университета за шпаргалку на ЕГЭ

Текст: Светлана Цыганкова

Сокольский районный суд Вологодской области аннулировал результаты единого государственного экзамена по русскому языку выпускницы городской школы № 9. Девушку отчислили и из одного из университетов Санкт-Петербурга, куда она поступила, набрав нужное количество баллов.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
Отец выпускницы в Новгородской области подал в суд за шпаргалку на ЕГЭ

9 сентября 2020 года государственная экзаменационная комиссия отменила результаты ЕГЭ тогдашней школьницы по истории, обществознанию и русскому языку. При просмотре видеозаписей зафиксировали факты использования письменных заметок, сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области. 8 октября студентку первого курса отчислили из университета.

Она обратилась в суд, доказывая, что шпаргалок не было. Однако на видео отчетливо заметно, как девушка делает пометки на руке, неоднократно отлучается из аудитории в туалет, а после возвращения достает письменные заметки и пользуется ими.

Суд не изменил решение государственной экзаменационной комиссии по аннулированию результатов экзаменов по истории и обществознанию, использование письменных заметок подтвердилось. А вот ЕГЭ по русскому языку оставили в силе, так как не нашли достаточных доказательств.

В регионах Общество Образование Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

Главное сегодня

В Госдуме рассказали о направлениях сотрудничества с администрацией Байдена
Мишустин подписал меры сдерживания цен на продукты
Пять депутатов Госдумы повторно заразились COVID-19
Опубликовано видео первого полета самолета МС-21 с российскими двигателями
Власти Москвы найдут ковидные нарушения по соцсетям
Поисковые сервисы раскрыли планы россиян на Новый год
На какой день вырабатывается иммунитет к COVID-19 после вакцинации