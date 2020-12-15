Вологодскую студентку отчислили из университета за шпаргалку на ЕГЭ

Сокольский районный суд Вологодской области аннулировал результаты единого государственного экзамена по русскому языку выпускницы городской школы № 9. Девушку отчислили и из одного из университетов Санкт-Петербурга, куда она поступила, набрав нужное количество баллов.

9 сентября 2020 года государственная экзаменационная комиссия отменила результаты ЕГЭ тогдашней школьницы по истории, обществознанию и русскому языку. При просмотре видеозаписей зафиксировали факты использования письменных заметок, сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области. 8 октября студентку первого курса отчислили из университета.

Она обратилась в суд, доказывая, что шпаргалок не было. Однако на видео отчетливо заметно, как девушка делает пометки на руке, неоднократно отлучается из аудитории в туалет, а после возвращения достает письменные заметки и пользуется ими.

Суд не изменил решение государственной экзаменационной комиссии по аннулированию результатов экзаменов по истории и обществознанию, использование письменных заметок подтвердилось. А вот ЕГЭ по русскому языку оставили в силе, так как не нашли достаточных доказательств.