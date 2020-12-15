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15.12.2020 16:43
Рубрика: Происшествия

Бывшего главного инспектора труда Кубани осудили за крупную взятку

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
В Сочи 53-летний бывший главный государственный инспектор труда по правовым вопросам Краснодарского края признан виновным судом в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки в крупном размере.
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Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

Следствие и суд установили, что в марте 2018 года подсудимому было поручено проведение плановой выездной проверки одного из санаториев в Сочи. Об фигурант уведомил генерального директора санатория, сообщив, что проверка будет проводиться с 16 по 22 мая 2018 года.

Несмотря на то, что инспектор получил деньги на командировочные расходы, в том числе на оплату проживания, он потребовал от руководства санатория предоставить ему номер для бесплатного проживания во время проведения проверки. Генеральный директор санатория согласился и предоставил ему соответствующий номер, в котором тот проживал бесплатно до 24 мая 2018 года.

Кроме того, по результатам проверки фигурант выявил нарушения трудового законодательства и составил соответствующий акт, согласно которому их необходимо было устранить до 22 июня 2018 года. Информация об устранении нарушений в адрес государственного инспектора была направлена позже указанного срока, о чем стало известно злоумышленнику.

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20 августа 2018 года фигурант выдвинул директору требование о предоставлении в качестве взятки номера с бесплатным проживанием, питанием и лечением по VIP-системе с 20 по 28 августа 2018 года для него с семьей. В обмен на это фигурант пообещал не привлекать должностных лиц санатория к административной ответственности за выявленные нарушения. В итоге руководитель оказал мужчине и его семье требуемые услуги, лично заплатив за них более 209 тысяч рублей.

В итоге бывшего инспектора труда приговорили к семи годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Мужчина взят под стражу в зале суда. Также ему назначено дополнительное наказание в виде штрафа в размере двадцатикратной суммы взятки, что составляет 4 188 600 рублей. Осужденный лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на пять лет. Приговор в законную силу не вступил.

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