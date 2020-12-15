Бывших вице-мэров Сочи будут судить за взятку в 120 млн рублей

В Генеральной прокуратуре РФ накануне утвердили обвинительное заключение по уголовному делу о получении взяток в особо крупном размере в отношении бывших вице-мэров Сочи.
Как сообщили в пресс-службе федерального надзорного ведомства, они обвиняются по части 6 статьи 290 УК РФ.
По материалам дела, в 2015-2018 годы бывшие заместители мэра города и адвокат в составе организованной группы получили от предпринимателей Краснодарского края взятку в сумме 120 миллионов рублей за предоставление земельного участка и выдачу разрешений на строительство.
Уголовное дело направлено в суд.