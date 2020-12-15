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15.12.2020 19:46

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Астраханская область намерена оптимизировать судоходство, расширив Волго-Каспийский канал
Текст: Наталья Коротченко (Астрахань)
Российская газета - Экономика Юга России № 282(8336)
Астраханские судовладельцы, представители портов и транспортных компаний региона настаивают на активизации расчистки Волго-Каспийского судоходного канала. Такое мнение специалисты высказали на состоявшемся в Астрахани морском совете. По прогнозу областного минпрома и астраханского филиала Росморпорта, для решения этой задачи потребуется комплекс дорогостоящих работ: обновление дноуглубительного флота, строительство разгрузочных каналов и расчистка рыбоходов.
Фото: Роман Мерзляков/"РГ"
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Как отмечает глава областного минпрома Денис Афанасьев, Волго-Каспийский морской судоходный канал является продолжением международного транспортного коридора "Север-Юг", ведущего из Центральной Азии через Индию и Иран по Каспию в Россию и европейские страны. На этот коридор сейчас возлагают большие надежды в связи с созданием в Астраханской области портовой экономической зоны, но без расчистки канала вряд ли грузопоток сможет вырасти. Суда здесь часто садятся на мель, так как глубина оставляет желать лучшего. Буквально на днях спасатели вызволяли теплоход, перевозивший около пяти тонн кукурузы из астраханского порта Оля в Иран, который сел на мель на 159-м километре Волго-Каспийского канала.

В этом году денег и техники хватило на выемку 3,5 миллиона кубометров грунта, планы на 2021 год - 3,9 миллиона кубометров.

- Надо увеличивать этот объем минимум в два раза, от шести миллионов кубометров и больше, тогда будет хоть какой-то эффект, - заявил председатель областной ассоциации экспедиторов и судовладельцев Игорь Загребельный. - В конце 1970-х по каналу вывозили от 5 до 8 миллионов кубов за навигацию и перевозилось в пять раз больше грузов.

- Необходимо наращивать дноуглубительный флот, - настаивает директор астраханского филиала ФГУП "Росморпорт" Алексей Святский. По его словам, только в октябре парк техники пополнился земснарядом и тремя шаландами, но этого недостаточно. Ведомство сделало заявку на новые земснаряды, но такая техника сейчас в стране в дефиците.

Кстати, именно в день проведения совета астраханский судостроительный завод "Лотос" заложил вторую партию современных самоходных земснарядов, по образцу которых планируется начать обновление дноуглубительного речного флота. Но четыре единицы дефицитной техники предназначены для углубления не Волги, а Обь-Иртышского бассейна и Северной Двины. И хотя сейчас идет обсуждение заказа на строительство 16 земснарядов, чтобы заменить ими устаревший флот по всей стране, в том числе и в Волжском бассейне, решение пока не принято.

Фото: Артем Дергунов/ТАСС
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По данным Росморпорта, из-за обмеления Каспия изменился и гидрологический режим канала: его сильнее стало заносить грунтом. Ведомство уже подало предложение о прокладке отводного пути протяженностью полтора километра. Его хотят проложить в районе 127-го километра Волго-Каспийского канала. Стоимость работ составит 370 миллионов рублей. Средства на строительство, а также на обновление дноуглубительного флота астраханцы предлагают получить в рамках готовящегося нацпроекта "Внутренний водный транспорт". Свои предложения они направили в правительство России.

- Учитывая, что к Волго-Каспийскому судоходному каналу прилегают рыбоходные, которые тоже обмелели и не выполняют своей функции отвода воды и пропуска рыбы, требуется решить вопрос и об их расчистке, - подчеркнул Алексей Святский. - У астраханского филиала Росморпорта такой техники нет.

- Я поднимал этот вопрос на встрече с министром транспорта Игорем Левитиным, - заметил губернатор области Игорь Бабушкин. - Считаю, что нужно активнее привлекать Росрыболовство к дноуглублению. От этого зависит не только общая проходимость каналов, но и хороший нерест рыбы.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область

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