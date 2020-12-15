Минприроды России предложило правительству РФ реализовать федеральный проект по спасению Дона. Глава департамента водных ресурсов Роман Минухин в числе причин обмеления реки назвал маловодье, связанное с изменением климата, и чрезмерное расходование воды на нужды сельского хозяйства. Так ли это на самом деле и что об этой проблеме думают ученые? Эксперты Южного федерального университета на круглом столе в "РГ" обсудили важную для региона экологическую проблему и пути ее решения.

Море-болото

Андрей Бойко, доцент кафедры археологии и истории древнего мира Института истории и международных отношений:

- Мы живем в парадоксальное время: с одной стороны, с середины XIX века идет общее повышение уровня Мирового океана. Ежегодно он повышается на несколько миллиметров (в Юго-Восточной Азии огромные территории затапливаются водой), с другой - мелеют реки. До недавнего времени эта проблема касалась Волги, сейчас - Дона. Судоходные реки становятся непроходимыми, а водные объекты, например, Цимлянское море, превращаются в зловонные болота, заросшие сине-зелеными водорослями.

На обмеление рек могут влиять ритмы нашей планеты с трансгрессией-регрессией мирового океана и антропогенная деятельностью человека. В последнее время на Дону земснаряд - редкое явление. На реках практически не ведется дноуглубление. Тогда как 20 - 30 лет назад в низовье Дона это была обычная картина.

Но нынешнее маловодье не единственное в истории реки Дон. Были времена, когда уровень реки был еще ниже, даже Азовское море исчезало. Это был так называемый новоэвксинский этап. 12 - 14 тысяч лет назад уровень воды понизился настолько, что древний Дон тек по обезвоженной равнине, в которую превратилось Азовское море, и практически впадал в современный Керченский пролив. В то время общий уровень воды был на 90 - 110 метров ниже современного. История показывает, что меняется не только уровень рек, но и местоположение их русел. Сейчас мы можем наблюдать процесс роста дельты Доны. За последние двести лет она видоизменилась, появились новые острова.

Эти процессы ускоряются с участием человека. Например, строительство Цимлянского водохранилища привело к изменению гидрологического режима Дона. Также оказывает влияние появление гидроузлов. При строительстве дорог люди уничтожают балки и овраги, которые являются естественными проточными коммуникациями для поступления воды в реку. Раньше такие явления имели локальный характер и природа могла самостоятельно восстанавливаться.

Сухой период

Андрей Кузнецов, директор Института наук о Земле ЮФУ, кандидат географических наук:

- Последние полтора десятилетия выдались на Дону маловодными. В этом году приток воды в Цимлянское водохранилище составил лишь треть от нормы. Чередование маловодных и полноводных лет является естественным для любой водной системы и связано с климатическими циклами. Однако сейчас на эти циклы накладывается общий тренд глобального потепления, а также масштабное воздействие хозяйственной деятельности человека, нарушение режима природопользования в водоохранных зонах, берегозащитных полосах, поступление значительных объемов загрязненных и сточных вод с орошаемых сельхозугодий, шахтных, коммунально-бытовых и производственных объектов. В результате продолжительность маловодного периода увеличивается, а речной сток продолжает сокращаться.

Коренное изменение гидрологического и гидрохимического режима реки и ее притоков уже произошло. Многократно сократилось весеннее половодье, которое раньше обеспечивало ежегодный промыв русла и обеспечение влагой и питательными веществами пойменной почвы.

Снижается проточность реки, сокращается ее водность и под влиянием роста температуры воздуха и испаряемости. За счет искусственных водных объектов - водохранилищ, прудов, каналов - испаряющая водная поверхность существенно увеличилась. Одновременно растет минерализация воды, а сами реки, особенно притоки, заиливаются и зарастают. В донных отложениях происходит накопление загрязняющих веществ. В итоге увеличивается продолжительность и интенсивность сезонного цветения водоемов, что влияет на качество воды. При понижении глубины возрастает риск аварийных ситуаций на водном транспорте, разливов нефтепродуктов и других опасных грузов. А из-за сокращения нерестилищ и загрязнения резко падает популяция многих видов рыб.

Главный потребитель донской воды в регионе - это сельское хозяйство. А в последние годы более засушливые условия, когда влага особенно нужна сельскохозяйственным культурам, увеличивают потребности воды на орошение.

В качестве решения возникшей проблемы предлагается переброска части стока Волги в Дон. Но не думаю, что это верный путь. Для бассейна Волги характерны те же проблемы, что и на Дону. А переброска воды из одного речного бассейна в другой потребует серьезных капиталовложений, новых гидроузлов, инженерных сооружений, которые внесут свой дополнительный вклад в нарушение водного режима двух рек, затруднят естественный водоток и увеличат испаряющую поверхность.

Целесообразно провести инвентаризацию малых рек и многочисленных действующих и заброшенных гидротехнических сооружений, прудов, перехватывающих и испаряющих значительную часть поверхностного стока, с составлением их экологических паспортов. После этого возникнет вопрос о ликвидации лишних гидротехнических сооружений, которые больше не имеют хозяйственного значения. Необходимо привести в порядок берегозащитные полосы и водоохранные зоны, восстановить зеленые зоны. Без этого расчистка русел рек и модернизация гидротехнических сооружений останутся лишь борьбой с последствиями, а не с причинами.

Утекающая земля

Ольга Безуглова, профессор кафедры почвоведения и оценки земельных ресурсов Академии биологии и биотехнологии им. Д. И. Ивановского:

- Одним из факторов, влияющих на обмеление малых рек и Дона, является эрозия почвы. Подверженные эрозии верхние слои сдувает ветром, смывает талой и дождевой водой. Попадая в реки, почва способствует их постепенному заиливанию. Малые реки постепенно мелеют и не могут достаточно питать крупные реки, в том числе Дон.

В Ростовской области почти сто процентов сельхозугодий подвержены эрозии почв. Связано это как с особенностями рельефа, так и с нарушениями технологии обработки сельхозугодий, например, распашка земли проводится вдоль склонов. А ведь их необходимо распахивать поперек, но очень часто аграрии не придерживаются этого правила, что сильно влияет на смыв почвы.

Наступление пустыни

Алексей Тихонов, заведующий кафедрой зоологии Академии биологии и биотехнологии им. Д. И. Ивановского:

- Обмеление Дона и впадающих в него рек может привести к изменению фауны. В первую очередь, конечно, ситуация затрагивает водную и околоводную экосистему. Уменьшаются возможности для нереста рыб, в том числе редких, внесенных в Красную книгу Ростовской области и России. Изменение стока Дона приводит к увеличению солености в Азовском море и распространению типично морских видов животных. В качестве нашумевшего примера можно вспомнить массовое появление в Азовском море медузы корнерота, типичного морского обитателя.

С обмелением водоемов уменьшается площадь тростниковых зарослей, которые служат местом гнездования околоводных видов птиц. В частности, на юго-востоке области в зоне сухих степей практически исчезли тростниковые заросли на пресных водоемах, в результате чего уменьшается количество загнездившихся гусеобразных, куликов и чаек.

На севере Ростовской области высыхают или заиливаются пресные озера в пойме левобережья Среднего Дона, охраняемые Шолоховские озера, Еланские озера, Пойменные озера. На них кормились такие редкие виды рыбоядных птиц, как орлан-белохвост и скопа. Эти озера также являются одним из редких мест обитания русской выхухоли. Общие последствия от аридизации климата предсказать довольно сложно. Вероятно, зона сухих степей будет сдвигаться на северо-запад, вместе с ней будут расселяться виды животных, характерные для полупустыни и пустыни Калмыкии и Дагестана.

На безрыбье

Наталья Косолапова, профессор кафедры экономической кибернетики, доктор экономических наук:

- В бассейне Дона 1737 водотоков, из них 1703 относятся к малым. Протяженность малых рек составляет более 9 тысяч километров. Малые реки бассейна во многом определяют формирование речного стока и качество воды Дона и Северского Донца. Сейчас малые реки испытывают высокую антропогенную нагрузку, вызванную интенсивной хозяйственной деятельностью. В результате безвозвратного водопотребления для отдельных водных объектов сток сократился до 30 процентов. Интенсивное использование водных ресурсов малых рек послужило причиной их обмеления и неудовлетворительного экологического состояния.

Самым ярким примером состояния водных ресурсов бассейна Нижнего Дона является ситуация с рыбным хозяйством Азово-Донского района. Изменение гидрологического режима, обмеление малых рек привело к снижению качества воды и катастрофическому падению рыбопродуктивности этого района.

Для преодоления кризисной ситуации необходимы такие меры, как строительство нерестового канала в обход Кочетовского гидроузла. Предварительная стоимость проекта составляет 1,5 миллиарда рублей. Также нужна модернизация сохранившихся воспроизводственных предприятий, что, по предварительным оценкам, потребует не менее 1,3 миллиарда. Необходимо восстанавливать и рыбные запасы. На эти цели с 2017 года из областного бюджета выделено уже более 27 миллионов рублей.