Ряд российских регионов подключились к патриотической кампании "Улица Победы". Суть которой в том, чтобы привести в порядок дороги на улицах, названных в честь Дня Победы. Корреспонденты "РГ" проверили, как этот проект реализован в Волгоградской и Ростовской областях.

В городе-герое Волгограде отремонтировали три дороги в Центральном районе: на улицах Гастелло, Василевского и Рокоссовского. Если летчик Николай Гастелло никак не был связан со Сталинградом, то два маршала принимали деятельное участие в битве на Волге. И вот все улицы теперь в порядке. Отфрезеровали изношенную "дорожную одежду", уложили два новых слоя асфальтового покрытия, заменили бортовой камень.

В соседнем городе Волжском преобразилась улица 40 лет Победы. Свое название, как несложно догадаться, она получила в 1985 году. Помимо ремонта проезжей части на ней обновили тротуары для пешеходов, они приспособлены и для маломобильных групп населения, вынужденных передвигаться на коляске. Обустроена большая парковка. Расположенные вдоль улицы павильоны и магазины оформлены теперь в едином стиле. А на участке, где находится сразу несколько школ, организовано одностороннее движение транспорта, установлены дополнительные светофоры, дорожные знаки и нанесена разметка.

- Я рада заметным преобразованиям в Волжском, в том числе и тому, какими качественными становятся городские дороги. Теперь идешь по улице, названной в честь героя, и испытываешь чувство гордости, - говорит волжанка Вера Лазарева. - На улице 40 лет Победы жил мой папа, ветеран Великой Отечественной войны Павел Михайлович Малякин. Я часто бывала в его доме N 72. Мой отец всегда гордился тем, что жил именно на этой улице, названной в честь Великой Победы над фашистами.

Акцию поддержали и другие муниципалитеты Волгоградской области. Например, в мае отремонтировали улицу Победы и центральную площадь у парка Победы в станице Нехаевской. В городе Котельниково обновили улицу, названную в честь летчика-истребителя Михаила Баранова. Кстати, как отметили в областной администрации, улицы, носящие имена героев, ранее также приводили в порядок по федеральному дорожному проекту.

А в Ростовской области улица Победы в поселке Красный Колос дойдет теперь до поселка многодетных.

- Проект реконструкции улицы протяженностью около километра рассчитан на два года. Он предусматривает усиление дорожной конструкции, замену асфальтового покрытия, обустройство уличного освещения, строительство тротуаров с пандусами и тактильной плиткой для плоховидящих. А еще с "нуля" будут построены около 300 метров новой дороги, которая свяжет поселок с участками под застройку, выделенных для многодетных семей. Общая стоимость работ порядка 39 миллионов рублей, - рассказала "РГ" представитель администрации Аксайского района Юлия Фролова.

Мой отец всегда гордился тем, что жил именно на этой улице, названной в честь Великой Победы

Поселок Красный Колос стал участником акции "Улицы Победы" не случайно. У него интересная история. Как рассказала заведующая поселковой библиотекой Светлана Кошевич, населенный пункт был образован в победном 1945-м, и тогда был сельскохозяйственной исправительной колонией НКВД. В 50-е годы Красный Колос стал опытным хозяйством Донского зонального научно-исследовательского института сельского хозяйства. В 1965 году в поселке появились первая асфальтированная дорога, газ, водопровод и электричество. А на улице Победы построили 20 новых домов, в которых живут сейчас 180 человек. Центральную площадь венчает памятник неизвестному солдату - на территории поселка при строительстве нашли останки шести советских солдат, павших в феврале 1943 года. Их имена установить не удалось, и они были захоронены в братской могиле. Сейчас на том месте стоит 76-мм пушка времен Великой Отечественной. В 90-е жизнь в Красном Колосе замерла. Дороги не строились, дома не ремонтировались, а люди стали потихоньку уезжать отсюда в поисках лучшей доли. Ситуация изменилась несколько лет назад, когда в поселке начали создаваться новые производственные предприятия и региональные власти выделили 250 гектаров земли для многодетных семей. Именно к их городку и будет продлена улица Победы.

До первого снега строители успешно завершили первый этап работ. В следующем году на улице Победы установят освещение, а также светофоры, пандусы и тактильную плитку, нанесут разметку. По планам реконструкция должна быть завершена в июле 2021 года, но строители и местные жители заявили: сделают все возможное, и реконструированная улица откроется ко Дню Победы.