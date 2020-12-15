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15.12.2020 16:00
Рубрика: Происшествия

На Кубани инспекторов ГИБДД заподозрили во взятках на 1 млн рублей

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

На Кубани группа сотрудников полиции, работающих в Горячем Ключе, подозреваются в получении взяток, общая сумма которых превысила один миллион рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СК по Краснодарскому краю.

Сейчас в отношении пяти сотрудников отдельного взвода ДПС ГИБДД отдела МВД России по Горячему Ключу возбуждено уголовное дело. В нем также фигурируют несколько других должностных лиц и четыре местных жителя в возрасте от 33 лет до 41 года.

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В следственном ведомстве рассказали, что действия группы были распределены между ее участниками. Посредники правоохранителей прятались рядом с трассой вблизи села Хребтового и скрытно фотографировали нарушения ПДД, которые допускали водители. После этого инспекторы ГИБДД, уже с учетом полученных от знакомых данных, останавливали машины. Полицейские предлагали водителям заплатить деньги в обмен на то, что их не будут привлекать к ответственности и составлять штрафы. Водители соглашались и перечисляли на банковскую карту посредника деньги, которые затем распределялись между участниками группы. В результате, в период с мая 2018 года по сентябрь 2020 года подозреваемые получили от водителей свыше одного миллиона рублей.

Фото: Пресс-служба СК по Республике Крым и Севастополю
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14 декабря в домах и квартирах подозреваемых проведено 17 обысков. Оперативники и следователи изъяли компьютеры, средства связи и записывающие устройства, разную документацию.

В пресс-службе Главка МВД России по Краснодарскому краю заявили, что в отношении сотрудников полиции, подозреваемых в коррупции, сейчас проводится служебная проверка. По ее результатам они будут отстранены от работы.

"В случае установления вины полицейских, они будут уволены из ОВД по отрицательным основаниям и привлечены к ответственности в установленном законом порядке, а их руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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