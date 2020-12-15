Менеджеры крымских отелей и санаториев рассказали, какие сюрпризы преподнес им ковидный 2020 год, помогла ли господдержка и почему отели становятся санаториями.

После жесткого весеннего локдауна новый неожиданный удар крупный гостиничный бизнес получил в начале лета, когда стало известно, что с 1 июля можно будет принимать отдыхающих. По умолчанию во всех крупных гостиницах предпочитают завозить обслуживающий персонал с материка. Объясняется это тем, что крымчане не очень-то хотят работать горничными, официантами и поварами. К тому же, в высокий сезон на побережье каждый дом превращается в мини-гостиницу, и тогда их хозяева на время сами становятся персоналом. Отельный же менеджмент заранее контрактует подготовленных сотрудников в других регионах. И тут выяснилось, что из-за пандемии никто не работал и заключить контракты найма просто не было возможности.

- В этом году с материка приехали всего четыре человека, а раньше было 30, - рассказал журналистам в рамках организованного Минкурортов Крыма пресс-тура заместитель генерального директора феодосийского отеля "Алые паруса" Олег Касьянов. - Мы сами готовы были работать барменами и официантами.

Помогла семейная солидарность. На помощь постоянному персоналу отеля пришли члены их семей: подрастающее поколение, студенты, молодые люди, за две-три недели освоившие азы профессии в индустрии гостеприимства. Зато когда запрет на размещение постояльцев был отменен, сезон выстрелил интересом к Крыму.

- Буквально за неделю мы продали все места до середины октября, - говорит менеджер. - И этот короткий период компенсировал нам все потери весны. Мы заработали в 2,5 раза больше, чем в прошлом году.

Но с ноября заполнение номерного фонда идет очень неравномерно. В это время выручает деловой туризм (крупные компании облюбовали осень и весну для проведения конференций) и кинематографисты.

- У нас часто селятся съемочные группы, - рассказал Олег Касьянов. - Если снимается какой-то сериал, то два-три месяца заняты 10 - 15 номеров. Сейчас у нас два сериала снимают.

Алуштинский отель "Крымский гость" один из самых новых на полуострове. Работает всего четвертый год и до пандемии вообще тут не было проблем с постояльцами. К тому же, действует постоянный контракт на размещение сотрудников "Газпрома" с мая по октябрь. А практикуемая с весны работа на удалении породила и новый вид постояльцев. Жители Москвы и Санкт-Петербурга массово перебираются на зиму в Крым.

- Мы первый раз столкнулись с таким паломничеством гостей вне сезона, - говорит директор отеля Евгения Ткаченко. - Не знаем, как долго это продлится, но в любом случае рады принять всех, главное, чтобы не было новых жестких ограничений.

Действительно, если уж можно работать удаленно, то какая разница откуда. А в Крыму и зима мягкая, и воздух чистый. Разумеется, в пользу отечественных курортов в этом году сыграло вынужденное закрытие границ. Но не менее существенной была государственная поддержка, говорят менеджеры. Туристический кешбэк еще больше подогрел интерес к Крыму. Кроме того, ощутимой стала прямая финансовая помощь субъектам турбизнеса.

- Было условие: если мы не сокращаем персонал более чем на 10 процентов, то государство компенсирует нам расходы на заработную плату сотрудникам, - рассказал Олег Касьянов. - Это было очень существенной помощью, это нас поддержало.

Сегодня в крымском отельном бизнесе все с трепетом ждут приближающегося Нового года. Бронирование номеров сейчас примерно на уровне 60 процентов. Но с 20 декабря по 15 января глава республики ввел запрет на новогодние корпоративы и банкеты. Работа ресторанов ограничена до 22 часов. После этого можно продавать только навынос. Менеджмент мест размещения слушает еженедельные совещания, которые проводит Сергей Аксенов, чтобы быть в курсе последних новостей и понимать, куда может качнуться ситуация. Чтобы сохранить клиентов и не нарушить ограничительные меры, порой приходится проявлять чудеса предприимчивости.

- У нас в каждом номере есть балконы, выходящие во внутренний двор гостиницы, - рассказала директор по маркетингу группы отелей "Континент" Анна Павлова. - Мы предложим нашим гостям еду и напитки в номерах, а с балконов они смогут смотреть концерт, который будет у нас во дворе на крытой террасе.

Пока нет более жестких ограничений, перенести центр новогоднего праздника в собственный парк планируют и в гостинице "Алые паруса":

- Мы 20 - 21 декабря традиционно обзваниваем гостей, внесших предоплату. Если судить по прошлому году, то мы ждем человек 100 в новогоднюю ночь. Как они отреагируют, когда узнают, что банкета в ресторане не будет, это непредсказуемо. Мы предложим еду и напитки в номера и 31 декабря планируем гриль-вечеринку в парке. Будет ли живая музыка, пока не знаем, не все согласятся играть и петь на открытом воздухе зимой. И каждые выходные с 11 декабря по середину января будем проводить для гостей в парке ярмарки с глинтвейном и грилем.

А вот от концерта в помещении уже наверняка придется отказаться.

- Еще летом, когда о новых ограничениях речь не шла, мы пригласили исполнительницу танца живота из Иордании, выступающую под сценическим именем Сурайя, - рассказала директор отеля "Крымский гость" Евгения Ткаченко. - Конечно, такой концерт на улице не устроишь, поэтому придется менять планы.

Интересно, что в наступающем году многие крымские отельеры связывают свое будущее с получением медицинской лицензии или расширением сферы ее применения. Гостиница "Алые паруса" подала заявку на лицензию, отель "Крымский гость" в этом году стал санаторием. А группа отелей "Континент" уже третий год работает с лицензией по программе лечебного голодания и планирует развиваться до масштабов всероссийской сети с центром в Крыму. Расширение сферы услуг менеджмент рассматривает как своего рода гарантию большей стабильности бизнеса. Как правило, путевки в санаторий рассчитаны минимум на двухнедельное пребывание, а средняя продолжительность обычного отдыха не превышает 10 дней. Кроме того, зачастую, выбрав один санаторий, люди в дальнейшем оздоравливаются в нем годами. Да и едет туда старшее поколение, менее требовательное к развлечениям. При этом самые предприимчивые из руководителей здравниц, как, например, санаторий "Дюльбер" в Гаспре, уже разработали курс реабилитации после коронавируса, тем самым подняв продажи. Так что медицинская лицензия может стать спасительной таблеткой для крымского отельного бизнеса после COVID-19.