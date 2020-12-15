В Ростовской области заступила на боевое дежурство новейшая трехкоординатная радиолокационная станция средних и больших высот "Небо-УМ". По сообщению пресс-службы Южного военного округа, эта РЛС значительно повысит возможности позразделений ПВО засекать различные воздушные цели, включая низколетящие и имеющие малую отражающую поверхность объекты.

Вообще с появлением в войсках радиолокационных станций этого семейства по всей стране серьезно ужесточился контроль воздушного пространства в зонах ответственности занитных-ракетных частей. Скажем, с помощью РЛС предыдущей версии - "Небо-У" - военные получили возможность находить, снимать координаты и сопровождать в воздухе на дальности до 600 километров не только самолеты, вертолеты и беспилотники, но даже крылатые и управляемые ракеты.

Более того, эта станция позволяет дистанционно определять их государственную принадлежность, осуществлять пеленгацию постановщиков активных помех и передавать их координаты на командные пункты. А еще РЛС может работать как автономно, так и в составе системы управления дивизий и бригад. У радиолокационной станции "Небо-УМ" тактико-технические характеристики более расширенные. Подробно о них военные не распространяются. Однако известно, что при создании этой РЛС конструкторы изменили состав ее оборудования и использовали там новую элементную базу. В результате радиолокационная станция начала работать не только по аэродинамическим целям, но также обнаруживать и сопровождать летящие на средних и больших высотах боевые блоки ракет. А еще оперативно передавать информацию о них на командные пункты либо непосредственно расчетам зенитных систем и комплексов.

"Небо" - не единственная современная радиолокационная станция, поставленная в последнее время на боевое дежурство. Ежегодно список таких РЛС пополняется несколькими объектами. Что позволило Минобороны России создать над территорией России сплошное радиолокационное поле, в котором не останется незамеченным ни один нарушитель.

Так, в Мордовии уже год стоит на боевом дежурстве новая радиолокационная станция загоризонтного обнаружения "Контейнер". Она способна на различных высотах вести оперативно-стратегическую разведку летательных, в том числе гиперзвуковых аппаратов на удалении более 1500 километров от нашей границы.

Эксперты утверждают, что эта РЛС вовремя оповестит о действиях средств воздушно-космического нападения противника, обнаружит массовый пуск его крылатых ракет и засечет полеты авиации всех типов.

Недавно в интервью "Красной звезде" начальник радиотехнических войск ВКС России Андрей Кобан рассказал, что в нашей стране сформировали первый узел единой сети загоризонтной радиолокационной разведки. По словам генерала, возможности станции "Контейнер" позволяют контролировать воздушное пространство Восточной и большей части Западной и Северной Европы, ряда стран ближневосточного региона, в том числе Сирии.

Хотя аналогичные системы есть у США, Британии, Франции, Китая и Австралии, главным отличием нашей РЛС является ее способность не только вести радиолокационную разведку, но и накапливать информацию, на основе которой командованию легче вскрывать характер деятельности группировок авиации потенциального противника.

А в Арктике для военных установили трассовые радиолокационные комплексы "Сопка-2". С их помощью специалисты управляют воздушным движением и контролируют полеты гражданских и армейских самолетов.

Каждая станция имеет круговой обзор, "видит" цели за 450 километров, даже если те летят на высоте 35 км, и точно выдает их координаты за 10 километров от точки слежения. Что очень важно, в группе летящих объектов станция может распознать тип каждого из них. То есть в случае нарушения границы РЛС подскажет зенитчикам, какую цель необходимо сбить в первую очередь.

Над Россией военные с помощью новых РЛС создали сплошное радиолокационное поле, в котором не останется незамеченным ни один нарушитель

Самый многочисленный вид наших Вооруженных сил - Сухопутные войска - скоро массово оснастят радиолокационными станциями нового поколения "Ниобий-СВ". По некоторым данным, новая РЛС наделена способностью одновременно сопровождать до 300 как аэродинамических (самолеты, вертолеты, крылатые ракеты), так и баллистических (боевые блоки ракет) целей, в том числе созданных по технологии "стелс".

"НиобийСВ" разглядит в небе объект размером в квадратный метр с расстояния 230 километров, даже если цель находится в 10 тысячах метров от земли. Она будет видна на радаре и на относительно малой высоте: объект, летящий в 500 метрах от поверхности, станция засечет на дальности 53 км. Зона обзора "Ниобия-СВ" распространяется до 500 километров, а по высоте - до 65 км.