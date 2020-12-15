На прошедшем в Москве первом национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания "Вкусы России" отличились виноделы с юга России.

Первое место в номинации "Ярмарка вкуса" заняло вино Кубани, которое презентовала ассоциация производителей винограда и алкогольной продукции края "Кубаньвиноградалко". Как отметил вице-губернатор, курирующий вопросы АПК, Андрей Коробка, кубанское вино по праву можно считать одним из лучших не только в России, но и за ее пределами.

- Краснодарский край производит почти половину всего российского вина. Оно узнаваемо и любимо во многих странах, в том числе Китае, Бельгии, Швейцарии, Германии, Норвегии. Чтобы держать марку, виноделы непрерывно повышают качество работы на всех этапах производства, от выращивания саженцев до внедрения новых технологий. Это позволяет производить действительно уникальные продукты, - сказал Андрей Коробка.

Кстати, за 11 месяцев этого года винодельческие предприятия края произвели 13 миллионов декалитров вина, что на 0,8 процента больше, чем годом ранее.

Второе место в номинации "Ярмарка вкуса" досталось бренду "Вина Дона". На гастрономическом состязании в столице свою продукцию представили два крупных винодельческих предприятия.

Донские виноделы добились победы благодаря известному на Дону игристому вину и напиткам из автохтонных донских сортов винограда, в том числе выдержанному сухому красному вину.

Примечательно, что для производства используется виноград, собранный вручную. Перед обработкой его охлаждают в холодильной камере. А игристое изготавливают по старому казачьему рецепту, воссозданному на заводе.

- Мы считаем, что участие в таких конкурсах очень важно для региональных производителей. Для нас конкурс "Вкусы России" - значимое событие. Мероприятие федерального масштаба формирует туристическую привлекательность регионов, - отметил гендиректор одного из донских винодельческих предприятий-победителей Аскер Хапаев.

Кстати, Ростовская область является самой северной зоной промышленного виноградарства в России. Поэтому на зиму лозу в донских хозяйствах прикапывают, чтобы защитить от морозов. Зато значительная разница дневной и ночной температуры в регионе положительно влияет на аромат местного вина.

На Дону возделывают как европейские сорта винограда, так и исконные местные, автохтоны, вино из которых пришлось по вкусу конкурсной комиссии. По данным донского департамента потребительского рынка, сейчас в Ростовской области вино производят девять предприятий и три лицензированных крестьянско-фермерских хозяйства. За 11 месяцев 2020 года они поставили на рынок 5,2 миллионов бутылок.

- В 2020 году на поддержку виноградарства направлено 37 миллионов рублей. Впервые из областного бюджета выделено 6,6 миллиона рублей для тех, кто занимается возделыванием местных сортов винограда, - отметил первый замгубернатора Ростовской области Виктор Гончаров.

Кстати

Конкурс "Вкусы России" по поручению президента организовал Минсельхоз РФ для того, чтобы познакомить россиян с отечественной продукцией и продемонстрировать потенциал региональных брендов продуктов питания. На участие в конкурсе поступило 508 заявок из 79 республик, краев и областей.