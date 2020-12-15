В Севастополе на общественные обсуждения вынесли проект планировки и межевания яхтенной марины в Балаклаве. Он подразумевает создание инфраструктуры и реконструкцию набережной, с которой уберут несколько ресторанов.

Это первый крупный градостроительный проект в городе-герое, обсуждение которого проходит полностью в электронной форме из-за пандемии коронавируса.

Проект планировки охватывает всю местность вокруг Балаклавской бухты. Отдельно представлена планировка северной части бухты (проект "Балаклава-1"), где появится новый общественный центр.

Город получит непрерывную набережную протяженностью почти три километра. Сейчас доступ к северной части бухты закрыт, ранее там располагались пограничная служба и судоремонтный завод "Металлист". Эти участки планируют открыть, построить пассажирский причал и большую площадь, а вдоль реки Балаклавки разбить парк. Изменения произойдут и на улице Калича, идущей вдоль восточного берега бухты. Сейчас вид на бухту полностью закрывают заборы, заводские постройки, здания ресторанов. После реконструкции она также станет частью набережной.

Чтобы реализовать эти планы, предложено изъять 10 земельных участков. Два самых крупных надела имеют площади 1,25 и 50 гектаров. Первый находится в конце набережной Назукина, под генуэзской крепостью Чембало, второй - в конце улицы Мраморной, у выхода из бухты. Площади остальных участков - от одной до шести соток. К примеру, это земля под двумя ресторанами по улице Назукина, 8 и площади 1 мая, 6, магазином на остановке общественного транспорта, зданием туалета.

В Балаклаве появятся новые причалы и инфраструктура для стоянки 600 судов, административное здание марины, пункт пропуска через госграницу. Планируется заново проложить все коммунальные сети, обустроить парковку, расширить дорогу на Таврической набережной.

- Инженерная инфраструктура в районе Балаклавской бухты не заменялась многие годы, - говорит вице-губернатор Севастополя Мария Литовко. - Во многих местах нет канализации, стоки сливаются в море.

По ее словам, сейчас в бухте стоит около 450 - 500 судов, вместимость марины увеличится до 600 мест за счет современной портовой инфраструктуры.

Также создатели марины обещают оставить место для балаклавских рыбаков и лодочников, которые возят горожан и туристов на пляж.

- Все виды морской деятельности, которые сложились в Балаклаве, должны остаться, - говорит Литовко. - С ассоциациями рыбаков мы обсуждали, какой нужен причал, и заложили его параметры в соответствии с их пожеланиями. Останутся в силе также перевозки до пляжей, короткие морские прогулки. Условия для размещения судов местных жителей будут лучше, чем транзитных. Как правило, основной заработок марины от стоянки транзитных судов. Тем, кто будет стоять круглогодично, мы не собираемся увеличивать стоимость. Самая низкая плата будет с небольших судов, которые не используются для коммерческой деятельности.

Яхтенная марина в Балаклаве будет построена за счет средств федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя: предусмотрено семь миллиардов рублей. По словам Литовко, бюджетные деньги потратят на инфраструктуру, а отели и другие туристические объекты будут возводить частные инвесторы.

Комментарий

Михаил Развожаев, губернатор Севастополя:

- Мы планируем отреставрировать исторические здания, благоустроить пляж, увеличить вместимость марины, но, главное, все места для жителей Балаклавы сохранятся. Для тех, кто уже давно ведет здесь торговлю и экскурсионную деятельность, цены поднимать мы не будем. Знаю, что многие местные жители переживали из-за этого.