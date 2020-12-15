Новости

КДК РФС перенес заседание по матчу "Сочи" - "Спартак" 19:47
Врачи Минобороны РФ оказывают помощь жителям Степанакерта и Мардакерта 19:35
В Петербурге суд закрыл дело о нарушениях на концерте Чиж&Co 19:32
Южная Корея первой в мире дала бесплатный интернет во всех автобусах страны 19:22
Путин наградил Грызлова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени 19:22
В Калининградской области построили крупнейший в РФ погранпереход 19:05
В Минске зажглись огни новогодних елей 18:38
Музейный комплекс "Дорога памяти" открыли для посещения 18:30
Белорусская нефтяная компания приостановила экспорт через Клайпеду 18:26
Переболевшим COVID-19 рекомендовали воздержаться от вакцинации 18:20
При эпидемии медлаборатории дополнят тестирование консультациями врачей 18:19
ВОЗ: Обнаруженная в Британии мутация COVID-19 не несет большей опасности 18:15
Самолет Минобороны РФ доставил в Белград частицу Вечного огня 18:12
На Алтае заступил на боевое дежурство еще один полк "Ярсов" 17:53
Госдума прекратила полномочия депутата Зиннурова 17:52
Около 40 полицейских пострадали в Киеве в ходе акции протеста 17:51
Средняя цена российской нефти Urals составила 47,05 доллара за баррель 17:36
Минцифры проведет инвентаризацию IT-ресурсов органов власти 17:25
Тейлор Свифт выпустила второй удививший фанатов альбом за год 17:22
В Японии убийцу девяти человек приговорили к смертной казни 17:19
Более 50 тысяч рабочих ликвидируют последствия снегопада в Москве 17:12
Фото: на Троекуровском кладбище похоронили Валентина Гафта 17:08
"ЕР" внесет в Госдуму законопроект о "гаражной амнистии" 16:58
Урин: Билеты на спектакли Большого театра распродаются за два часа 16:55
Стамбульские отели пустят к себе бездомных 16:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как оформлять наследство на старые участки земли
Как оформлять наследство на старые участки земли
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
В "РГ" наградят лауреатов XX Международного Пушкинского конкурса
В "РГ" наградят лауреатов XX Международного Пушкинского конкурса
15.12.2020 19:53

Отправят в суп?

На юге будут вылавливать медуз для промышленной переработки
Текст: Алена Ларина
Российская газета - Экономика Юга России № 282(8336)
Азовское море может стать местом промышленного промысла медуз. Такая идея прозвучала на совещании ученых и рыбаков в Севастополе, где обсуждалась проблема резкого увеличения популяции этой морской живности в Азово-Черноморском бассейне.

Из-за резкого роста количества медуз значительно уменьшилась кормовая база промысловых видов рыб. Особенно это заметно в Азовском море, где происходит осолонение.

- Тот факт, что медуз становится больше, далеко не безобиден. Они питаются планктоном, который служит пищей и для рыб. В результате рыбья молодь погибает, отсутствие корма в нужном количестве не дает ей расти, - рассказал заместитель директора Азово-Черноморского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Владимир Белоусов.

Фото: Артем Дергунов/ТАСС
Как из-за маловодья изменилась экология и экономика Ростовской области

Так, на заседании Азово-Черноморского бассейнового научно-промыслового совета, на котором присутствовали ученые из Ростовской области, Кубани и Крыма, прозвучала тревожная новость для промысловиков: запасы хамсы в Азовском море, добыча которой является один из основных видов промысла для местных рыбаков, постоянно снижаются. И?все из-за конкуренции со стороны медуз, растущей с каждым годом.

Поэтому остро встал вопрос о регулировании численности этих морских обитателей.

"Самый просто способ - изъять их. Но что с ними потом делать?" - задаются вопросом в научно-исследовательском институте.

Можно воспользоваться опытом еще советского времени. В шестидесятых годах прошлого века, когда возникла аналогичная ситуация с осолонением Азовского моря, медуз в регионе вылавливали для промышленных нужд. Их использовали в качестве добавок при производстве комбикормов и строительных материалов. Потом от этого промысла в СССР отказались, а старые технологии переработки медуз стали невостребованными.

Но в некоторых странах медуз и сегодня добывают в промышленных масштабах. Например, в Китае, где их солят, вялят, производят из них специи и добавки в различные блюда.

В России еще предстоит найти применение морским обитателям. Ученым поручено выяснить, каковы могут быть объемы добычи медуз в Азово-Черноморском водном бассейне и способы их промышленной переработки. Вопрос непростой и требует серьезного изучения.

- Дело в том, что на всех крупных сельскохозяйственных предприятиях производство автоматизировано. Чтобы внести изменения в рецептуру и технологию, нужно все перенастроить, а это долго и рискованно: получится или нет? Поэтому вопрос, что делать с медузами, пока прорабатывается, - заключает Владимир Белоусов.

Тем временем

Ученые оценили состояние раков в реках Ростовской области. С этой целью они провели исследования в Дону, в реке Сал, а также в Усть-Манычском, Веселовском и Пролетарском водохранилищах. Вывод: состояние популяций раков в регионе удовлетворительное. Их длина осенью равнялась в среднем от девяти до 12 сантиметров, а вес - от 23 до 53 граммов. Кроме того, специалисты нашли в Ростовской области 19 пригодных для рыбоводства водоемов.

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России ЮФО Краснодарский край ЮФО Ростовская область

Главное сегодня

Песков назвал причину временной отмены брифингов для журналистов
Вакцинация от коронавируса началась во всех регионах РФ
Мишустин подписал меры сдерживания цен на продукты
Эксперты назвали топ-10 губернаторов новой волны
Власти Москвы найдут ковидные нарушения по соцсетям