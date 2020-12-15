Азовское море может стать местом промышленного промысла медуз. Такая идея прозвучала на совещании ученых и рыбаков в Севастополе, где обсуждалась проблема резкого увеличения популяции этой морской живности в Азово-Черноморском бассейне.

Из-за резкого роста количества медуз значительно уменьшилась кормовая база промысловых видов рыб. Особенно это заметно в Азовском море, где происходит осолонение.

- Тот факт, что медуз становится больше, далеко не безобиден. Они питаются планктоном, который служит пищей и для рыб. В результате рыбья молодь погибает, отсутствие корма в нужном количестве не дает ей расти, - рассказал заместитель директора Азово-Черноморского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Владимир Белоусов.

Так, на заседании Азово-Черноморского бассейнового научно-промыслового совета, на котором присутствовали ученые из Ростовской области, Кубани и Крыма, прозвучала тревожная новость для промысловиков: запасы хамсы в Азовском море, добыча которой является один из основных видов промысла для местных рыбаков, постоянно снижаются. И?все из-за конкуренции со стороны медуз, растущей с каждым годом.

Поэтому остро встал вопрос о регулировании численности этих морских обитателей.

"Самый просто способ - изъять их. Но что с ними потом делать?" - задаются вопросом в научно-исследовательском институте.

Можно воспользоваться опытом еще советского времени. В шестидесятых годах прошлого века, когда возникла аналогичная ситуация с осолонением Азовского моря, медуз в регионе вылавливали для промышленных нужд. Их использовали в качестве добавок при производстве комбикормов и строительных материалов. Потом от этого промысла в СССР отказались, а старые технологии переработки медуз стали невостребованными.

Но в некоторых странах медуз и сегодня добывают в промышленных масштабах. Например, в Китае, где их солят, вялят, производят из них специи и добавки в различные блюда.

В России еще предстоит найти применение морским обитателям. Ученым поручено выяснить, каковы могут быть объемы добычи медуз в Азово-Черноморском водном бассейне и способы их промышленной переработки. Вопрос непростой и требует серьезного изучения.

- Дело в том, что на всех крупных сельскохозяйственных предприятиях производство автоматизировано. Чтобы внести изменения в рецептуру и технологию, нужно все перенастроить, а это долго и рискованно: получится или нет? Поэтому вопрос, что делать с медузами, пока прорабатывается, - заключает Владимир Белоусов.

Тем временем

Ученые оценили состояние раков в реках Ростовской области. С этой целью они провели исследования в Дону, в реке Сал, а также в Усть-Манычском, Веселовском и Пролетарском водохранилищах. Вывод: состояние популяций раков в регионе удовлетворительное. Их длина осенью равнялась в среднем от девяти до 12 сантиметров, а вес - от 23 до 53 граммов. Кроме того, специалисты нашли в Ростовской области 19 пригодных для рыбоводства водоемов.