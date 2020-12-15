В Госдуме развеяли опасения после продажи "Массандры"

Легендарный крымский винзавод "Массандра" приобрел институциональный инвестор, который готов вложить в модернизацию предприятия, закупку нового оборудования и высадку новых виноградников миллиарды рублей. Государству же гораздо разумнее потратить имеющиеся бюджетные средства на выполнение своих обязательств в сфере социальной политики, здравоохранения, образования, инфраструктуры и безопасности.

Об этом в эфире "Радио "Крым" заявил депутат Государственной думы РФ от Республики Крым Константин Бахарев.

По его мнению, власти совершенно оправданно доверяют бизнесу дальнейшую судьбу винодельческого предприятия, остро нуждающегося в инвестициях. Ведь в мире практически нет примеров, когда государство владеет и управляет винзаводами. И даже в коммунистическом Китае такие предприятия принадлежат частному бизнесу. Что же касается опасений в распродаже земли под виноградниками и уникальной винной коллекции из подвалов "Массандры", то их надежно защищают федеральные законы.

- В федеральном законе есть понятие "виноградопригодные земли с целевым назначением", реестр которых сейчас формирует Минсельхоз России, - прокомментировал Бахарев продажу акций "Массандры". - Эти особо ценные земли локализованы буквально в нескольких регионах нашей страны - в Южном федеральном округе, где выращивается виноград. И поскольку таких земель немного, подобная норма введена в закон. Никакой инвестор не может распоряжаться ими по своему усмотрению. Виноградопригодные земли, включенные в единый госреестр, могут использоваться исключительно для целей виноградарства и виноделия.

Под охраной государства останется и уникальная коллекция "Массандры". Сейчас в подвалах предприятия хранится свыше одного миллиона бутылок коллекционного марочного отечественного и зарубежного вина более 700 сортов. Самое старое вино - "Херес де ла Фронтера" 1775 года выпуска из коллекции графа Воронцова.

- В законе впервые появился термин "винодельческая коллекция", где четко прописано, что можно делать с такой с коллекцией, а что нельзя, - отметил Бахарев. - Собственник предприятия обязан зарегистрировать положение о винодельческой коллекции в соответствующей саморегулируемой организации виноградарей и виноделов региона. И "Массандра" уже зарегистрировала положение о коллекции в СРО Крыма. В этом документе написано, что винодельческая коллекция является неотчуждаемым имуществом и это ключевые слова.

В то же время претензии Украины к продаже акций "Массандры", как и угрозы новых санкций, что озвучила замглавы МИД Украины Эмине Джапарова, крымский депутат назвал ничтожными и неуместными.

- Это Украине надо предъявить претензии за состояние "Массандры" в украинский период, когда предприятие подвергалось разграблению и деградации, - уверен Бахарев. - При Украине земли, на которых в советское время выращивали виноград, отчуждались для возведения коммерческих объектов недвижимости. Мы сейчас пытаемся собрать то, что было разбазарено в украинский период. Поэтому претензии от Киева в адрес Крыма смешны и абсурдны.

Напомним, накануне акции винодельческого предприятия были проданы за 5 миллиардов 327 миллионов рублей. Собственником "Массандры" стала дочерняя компания банка "Россия" "Южный проект".