В декабре в Целинном районе Калмыкии введены в промышленную эксплуатацию Салынская и Целинская ветроэлектростанции, которые способны изменить энергетический баланс в регионе. Всего здесь 48 ветроэнергетических установок мощностью 4,2 МВт каждая, а суммарная мощность двух ВЭС составила 200 МВт. В результате ветроэлектростанции стали самыми крупными объектами генерации в республике.

Примечательно, что ограничительные меры из-за пандемии коронавируса не повлияли на сроки строительства и пуска ВЭС. При этом, как отмечают специалисты, во время работ строго соблюдался противоэпидемиологический режим.

Для республики появление новых ветроэлектростанций является настоящим прорывом. Дело в том, что до сих пор Калмыкия относилась к числу регионов, которые сильнее всего страдают от дефицита местной энергии. По оценкам экспертов, генерирующие мощности обеспечивали здесь лишь десятую часть местного спроса на электроэнергию. Остальные 90 процентов поступали из соседних субъектов. А между тем природная специфика республики позволяет использовать энергию сильного ветра для генерации значительного количества электричества.

Как отмечает старший эксперт Ассоциации развития возобновляемой энергетики Ольга Уханова, исследователи из группы GlobalWindAtlas (Глобальный атлас ветров) пришли к выводу, что Калмыкия обладает мощнейшим потенциалом возобновляемой энергии. Среднегодовая скорость ветра на высоте 100 метров здесь оценивается в 7 - 8 метров в секунду. При этом степная равнина прекрасно подходит для установки ветряков. Кстати, их мощность была специально увеличена с 3,6 до 4,2 МВт, чтобы использовать особенности местных ветров.

- Ветроэнергетика становится все более востребованной во всем мире. Она дает огромные преимущества: безопасность для экологии, экономическую выгоду, новые перспективы развития. У нас есть природный потенциал, который позволяет Калмыкии стать лидером в использовании чистой возобновляемой энергии. Салынская и Целинская ВЭС уже начали поставки на оптовый рынок. Для республики это еще доходы в бюджет и небольшое количество рабочих мест. Возможно, в будущем мы обеспечим выработку энергии для своих нужд, - отмечает глава Калмыкии Бату Хасиков.

По словам директора Ассоциации развития возобновляемой энергетики Алексея Жихарева, пример степной республики наглядно показывает, что государственная программа, стимулирующая развитие возобновляемых источников энергии, позволяет в короткий срок, за два-три года, реализовать потенциал чистой энергетики на отдельно взятой территории.

- Благодаря пуску Целинской и Салынской ВЭС в энергосистеме Калмыкии появился крупный источник собственной генерации с ежегодной выработкой около 525 миллионов киловатт-часов, что почти полностью восполнит дефицит энергии в республике. Комплексное развитие возобновляемых источников энергии уже к 2022 году позволит довести долю ВИЭ в энергобалансе региона до 90 процентов, превратив Калмыкию в одного из лидеров безуглеродного развития. Это привлечет инвесторов, заинтересованных в "зеленом" энергобалансе, - считает Алексей Жихарева.

Примечательно, что вместе с ветровой генерацией в Калмыкии также развивается солнечная энергетика. В 2020 году в республике завершается строительство двух солнечных станций, Малодербетовской СЭС на 60 МВт и Яшкульской - на 58,5 МВт. Первые очереди этих станций общей мощностью 48,5 МВт начали вырабатывать энергию в 2019 году.

Как отмечают специалисты, строительство в Калмыкии ВЭС и СЭС позволит к 2022 году повысить выработку электроэнергии в 7,5 раза, а в экономику региона поступят около 38 миллиардов рублей инвестиций.

Между тем

В Ростовской области сданы в эксплуатацию 12 ветроэнергетических установок первой очереди Казачьей ВЭС мощностью 50 МВт. При этом суммарная установленная мощность расположенного в Ростовской области ветроэнергетического кластера увеличилась до 350 МВт.