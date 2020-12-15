В Краснодаре мужчину осудили на 11 лет за жестокое убийство гостя

В столице Кубани октябрьский районный суд вынес приговор 37-летнему мужчине, который обвиняется в тяжком убийстве знакомого. Прокурор Краснодарского края поддержал обвинение по этому уголовному делу.

Как сообщили в правоохранительном ведомстве, 22 апреля 2020 года подсудимый в своей квартире на улице Стасова распивал алкоголь со знакомым. Общение вскоре обернулось ссорой, и хозяин ударил гостя ножом в грудь. На следующий день, думая скрыть следы преступления, он расчленил тело в ванной, останки вынес и закопал в районе автомобильного рынка.

- В суде мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, - рассказали в пресс-службе Краснодарского краевого суда. - С учетом всех обстоятельств совершенного преступления ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год.