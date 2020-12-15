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15.12.2020 16:41
Рубрика: Происшествия

В Краснодаре мужчину осудили на 11 лет за жестокое убийство гостя

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

В столице Кубани октябрьский районный суд вынес приговор 37-летнему мужчине, который обвиняется в тяжком убийстве знакомого. Прокурор Краснодарского края поддержал обвинение по этому уголовному делу.

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Как сообщили в правоохранительном ведомстве, 22 апреля 2020 года подсудимый в своей квартире на улице Стасова распивал алкоголь со знакомым. Общение вскоре обернулось ссорой, и хозяин ударил гостя ножом в грудь. На следующий день, думая скрыть следы преступления, он расчленил тело в ванной, останки вынес и закопал в районе автомобильного рынка.

- В суде мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, - рассказали в пресс-службе Краснодарского краевого суда. - С учетом всех обстоятельств совершенного преступления ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар

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