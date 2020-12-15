Для ивент-агентств один из самых горячих периодов - это декабрь и январь. Но в этом году из-за эпидемиологической ситуации запрещены корпоративы и банкеты с 20 декабря по 15 января, также аниматоров не ждут на утренниках в детских садах и школах. Компаниям и индивидуальным предпринимателям, занятым в индустрии развлечения, не избежать финансовых потерь.

- Заказов на организацию свадеб в этом году по сравнению с прошлым стало меньше на 70 процентов. Зато летом в несколько раз вырос спрос на детские праздники, в том числе благодаря увеличению турпотока. Предприятия, несмотря на экономическую ситуацию, от новогодних корпоративов не отказались, заказы были, хоть и меньше, чем в прошлом году. Но после введения ограничений пришлось отменить бронирование и вернуть предоплату, - рассказывает организатор праздников студии "Атмосфера" Ирина Вейс.

По ее словам, компании не хотят проводить корпоративы до 20 декабря.

- Нет интереса праздновать заранее, а, может, все-таки решили сэкономить, - предполагает Ирина Вейс.

По некоторым оценкам, в новогодние праздники аниматоры, артисты, диджеи обеспечивают себе треть годового заработка. Например, стоимость бюджетной развлекательной программы с ведущим и звукорежиссером начинается от 40 тысяч рублей, а за шоу-программу с конкурсами, поздравлением Деда Мороза и Снегурочки, оформлением зала придется заплатить уже 70 - 90 тысяч рублей. Корпоратив под ключ - с подбором места вечеринки, разработкой сценария праздника, ведущими, музыкальным сопровождением, шоу-программой, фокусниками, танцорами, праздничным салютом, фото- и видеосъемкой - от 100 тысяч рублей. Корпоратив с выездом на ЮБК - банкет с развлекательной программой и поселение на сутки в отеле - в среднем 8 - 10 тысяч рублей на человека.

По наблюдению сотрудников ивент-агентств, в этом году крымчане не отказались от приглашения Деда Мороза и Снегурочки на дом. По разным оценкам, число заказов будет на уровне прошлого года или процентов на 10 меньше. Цены на услуги Деда и его Внучки не выросли: до 31 декабря 20 - 30-минутная программа стоит 2500 - 3500 рублей, а 31 декабря - 3500 - 5000 рублей. Сказочные герои загадают детям загадки, проведут конкурс, поводят хоровод, послушают стихотворение и вручат приготовленный родителями подарок.

Своим конкурентным преимуществом многие ивент-компании называют визит "трезвого Деда Мороза и Снегурочки". А вот такую необычную услугу, как "Дед Мороз в окно", когда аниматор неожиданно для гостей появляется в комнате, перелезая через балкон или спускаясь с крыши, готовы предоставить совсем немногие. В основном этим занимаются профессиональные промышленные альпинисты, и стоит эта услуга до 10 тысяч рублей.

Дешевле семьям обходятся бородатые волшебники, работающие на себя, а не от агентств по организации праздников. Они готовы поздравить детей за 1200 - 2000 рублей, в новогоднюю ночь - за 2500 рублей.

По словам крымских аниматоров, на 30 и 31 декабря их визиты уже практически расписаны.

Конкуренция среди сказочных персонажей огромная, в этом году многие начали демпинговать, появились бюджетные варианты за 400 рублей.

- Дед Мороз сам, без Снегурочки, поздравит ребенка около подъезда, в квартиру заходить не будет, это актуально в нынешних условиях. Программа рассчитана минут на десять. Ребенок расскажет стишок, ему подарят подарок и все, - говорит Дед Мороз Сергей.

По его словам, сейчас многие заказчики выбирают такой формат поздравления, потому что тест на коронавирус аниматоры не делают, а видеть их в масках в квартирах не все хотят.

Часовая программа Деда Мороза и Снегурочки на новогодних корпоративах стоит от 5000 рублей. Из-за запрета корпоративов в учреждениях общепита многие компании в этом году решили отметить праздник подпольно в загородных коттеджах, туда они приглашают музыкантов и аниматоров. Но такие заказы немассовые.

В этом году аниматоры не смогут заработать на утренниках в школах и детских садах. В школах роль Деда Мороза и Снегурочки исполнят сами ученики, а в дошкольных учреждениях - сотрудники. Не повезло фотографам и операторам: ранее родителям объявили, что один оператор сможет работать во всех группах и в классах, а недавно глава регионального Роспотребнадзора сообщила, что присутствие на утренниках посторонних фотографов нежелательно. Делать фото будут сами воспитатели и учителя.

А вот онлайн-поздравления Деда Мороза популярностью в Крыму не пользуются. Представители ивент-индустрии разводят руками, говорят: нет спроса, нет и предложения. Никто такой формат не заказывает. Так же, как и онлайн-корпоративы с онлайн-конкурсами и онлайн-квестами: виртуальные праздники не прижились в регионе.

В целом же, по словам представителей ивент-агентств, доходы индустрии развлечения в этом году сократились на 30 - 50 процентов, восстановление отрасли в следующем году будет зависеть от многих факторов, таких как ужесточение или смягчение режима ограничений, успешность курортного сезона, возобновление деловой активности и проведение в республике бизнес-мероприятий.

"Наш регион интересует россиян как место для свадебных выездных церемоний на берегу моря. Особенно это популярно среди жителей Питера и Москвы. Надеемся, что в 2021 году число свадеб на полуострове увеличится, в том числе и за счет тех, кто отложил торжество из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации", - говорят сотрудники ивент-агентств.