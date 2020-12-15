В Крыму новая республиканская больница приняла первых пациентов

Новый корпус республиканской клинической больницы имени Семашко, сроки запуска которой несколько раз переносились, приняла первых пациентов. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Александр Остапенко.

По его словам, на днях первые 200 пациентов провели в новом медучреждении первую ночь, а к 25 декабря туда переедут все 15 отделений больницы - всего около 650 больных.

В новый корпус переедут приемный покой и ключевые отделения, среди которых кардиологическое, неврологическое, оториноларингологическое, урологическое, нейрохирургическое, сосудистой хирургии, гинекологическое, гастроэнтерологическое и эндокринологическое. Также будет открыто отделение анестезиологии-реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии на 51 койку. В то же время от использования новой больницы в качестве ковидного госпиталя власти отказались - этот вариант рассматривается лишь на самый крайний случай.

- В медицинском центре только дорогостоящего оборудования закуплено и установлено практически на четыре миллиарда рублей, - напомнил Остапенко. - С его помощью будут проводиться высокотехнологичные операции и оказываться помощью пациентам с показаниями, в том числе с острым нарушением мозгового кровообращения, с острым коронарным синдромом, с инфарктами миокарда, аневризмами сосудов головного мозга.

Среди установленной аппаратуры - два компьютерных томографа, два магнитно-резонансных томографа, два ангиографических комплекса для эндоскопических и эндоваскулярных операций. Все 16 специализированных операционных имеют специфическое оборудование. Общее количество коек - 734. Ввод в эксплуатацию новой больницы позволит значительно увеличить объемы и виды медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной.

Сегодня же вице-премьер Совета министров РК - министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин сообщил, что территорию республиканской больницы украсят 2000 кустов лаванды и другие декоративные растения и кустарники.

- Красота спасет мир и, уверен, поможет пациентам быстрее справиться со всеми недугами, - отметил вице-премьер. - Сегодня высаживают декоративные и цветочные культуры: жимолость шапочную, можжевельник виргинский, самшит, лаванду, юкку, виолу, розу. Озеленение территории больницы продолжится и в следующие дни. В планах высадить порядка 600 штамбовых роз и оформить красивые цветники.

Ранее, после сдачи республиканской больницы в эксплуатацию, заказчик передал здание в собственность республики на баланс минздрава РК, Госкомрегистр РК оформил право собственности на все 13 зданий и сооружений. Общая площадь 14-этажной больницы - 65 тысяч квадратных метров. Она находится на участке площадью 93 тысячи квадратных метров.