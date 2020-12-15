В Крыму новая республиканская больница приняла первых пациентов

По его словам, на днях первые 200 пациентов провели в новом медучреждении первую ночь, а к 25 декабря туда переедут все 15 отделений больницы - всего около 650 больных.
В новый корпус переедут приемный покой и ключевые отделения, среди которых кардиологическое, неврологическое, оториноларингологическое, урологическое, нейрохирургическое, сосудистой хирургии, гинекологическое, гастроэнтерологическое и эндокринологическое. Также будет открыто отделение анестезиологии-реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии на 51 койку. В то же время от использования новой больницы в качестве ковидного госпиталя власти отказались - этот вариант рассматривается лишь на самый крайний случай.
- В медицинском центре только дорогостоящего оборудования закуплено и установлено практически на четыре миллиарда рублей, - напомнил Остапенко. - С его помощью будут проводиться высокотехнологичные операции и оказываться помощью пациентам с показаниями, в том числе с острым нарушением мозгового кровообращения, с острым коронарным синдромом, с инфарктами миокарда, аневризмами сосудов головного мозга.
Среди установленной аппаратуры - два компьютерных томографа, два магнитно-резонансных томографа, два ангиографических комплекса для эндоскопических и эндоваскулярных операций. Все 16 специализированных операционных имеют специфическое оборудование. Общее количество коек - 734. Ввод в эксплуатацию новой больницы позволит значительно увеличить объемы и виды медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной.
Сегодня же вице-премьер Совета министров РК - министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин сообщил, что территорию республиканской больницы украсят 2000 кустов лаванды и другие декоративные растения и кустарники.
- Красота спасет мир и, уверен, поможет пациентам быстрее справиться со всеми недугами, - отметил вице-премьер. - Сегодня высаживают декоративные и цветочные культуры: жимолость шапочную, можжевельник виргинский, самшит, лаванду, юкку, виолу, розу. Озеленение территории больницы продолжится и в следующие дни. В планах высадить порядка 600 штамбовых роз и оформить красивые цветники.
Ранее, после сдачи республиканской больницы в эксплуатацию, заказчик передал здание в собственность республики на баланс минздрава РК, Госкомрегистр РК оформил право собственности на все 13 зданий и сооружений. Общая площадь 14-этажной больницы - 65 тысяч квадратных метров. Она находится на участке площадью 93 тысячи квадратных метров.