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15.12.2020 12:56
Рубрика: Общество

Потянулись на юг

Спрос на аренду жилья на Новый год увеличился в несколько раз
Текст: Юлия Суконкина (Симферополь)
Российская газета - Экономика Крыма № 282(8336)
По данным ЦИАН, в этом году посуточная аренда жилья на зимние праздники в популярных городах Краснодарского края и Крыма подорожала примерно на 24 процента. Аренда квартиры туристам обойдется в среднем в 8,8 тысячи рублей против 7,1 тысячи рублей в прошлом году. Значительно выросла в цене недвижимость в Севастополе (плюс 22 процента), а также в Ялте (плюс 20 процентов). При этом в южной столице Крыма жилье дороже, чем в Сочи.
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Мария Орлова/ РГ Фото: Республика вошла в топ-7 самых полулярных направлений на праздники.
Мария Орлова/ РГ Фото: Республика вошла в топ-7 самых полулярных направлений на праздники.
Фото: РИА Новости/ Алексей Мальгавко
Отельеры Крыма поделились секретами работы и планами на будущее

Специалисты рынка недвижимости объясняют это ажиотажным спросом: ведь отдых за рубежом сейчас недоступен. Республика вошла в топ-7 самых популярных направлений в РФ на праздники. К тому же, по прогнозу экспертов, из-за запрета на новогодние банкеты в гостиницах и отелях туристы отдадут предпочтение частному сектору: коттеджам, апартаментам, квартирам, домам. Так что оснований для снижения цен нет. Да к тому же спрос превышает предложение. На южный берег Крыма еще весной, в самоизоляцию, массово поехали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Сибири и других регионов. Обычно в южнобережные поселки отдыхающие приезжают в сезон, а в этом году они были заполнены уже в марте. По словам риелторов, те, кто имеет возможность работать дистанционно, из Крыма и не уезжали. А кто раньше улетал "на зимовку" в жаркие страны, теперь обратил взоры на полуостров.

По словам владельцев недвижимости и риелторов, массового отказа от бронирования в связи с ограничениями работы кафе и ресторанов, а также перехода населенных пунктов ЮБК на подачу воды по графику, нет.

- Уровень бронирования выше, чем в прошлом году. В Крыму пока не такие жесткие ограничения в связи с пандемией, как в некоторых зарубежных странах, где уже введен комендантский час, - говорит президент Ассоциации профессиональных участников рынка недвижимости Александр Тюленев.

Фото: iStock
Названы популярные у россиян направления для празднования Нового года

Традиционно туристы выбирают Ялту, Алушту и близлежащие поселки. Аренда коттеджа в Ялте в зависимости от его площади, расположения и условий проживания на новогодние праздники обойдется от 6000 до 40000 рублей в сутки. Более дешевые варианты - квартиры и частные дома. Так, частный дом на ЮБК стоит от 6000 рублей в сутки, "однушку" можно снять за 1200 - 4500 рублей в сутки, "двушку" от 2000 до 8000 тысяч рублей. Есть предложения и для тех, кто хочет отметить праздник не рядом с морем и пальмами, а в горах: стоимость номера в коттедже - от 800 рублей, весь коттедж - 5000 - 8000 рублей. Их активно бронируют в этом году не только приезжие, но и сами крымчане.

А еще в Крыму для зимнего путешествия можно арендовать автодом вместимостью до шести человек. В трейлере есть все необходимое для жизни: холодильник, газовая плита, туалет, умывальник, термоизоляция, двойные стекла, отопление. Стоимость такого дома на колесах - 2000 - 2500 рублей в сутки.

Кстати

По данным "Авито", в топ-7 самых дорогих объектов с посуточной арендой для встречи Нового года попал коттедж в Ялте. Это "умный дом" площадью 400 квадратов в самом центре города, управлять освещением и электроприборами можно с пульта, находясь в любом месте коттеджа. Его стоимость - 55 тысяч рублей в сутки. В рейтинг также вошли коттеджи в Краснодарском крае, Екатеринбурге, Подмосковье, Республике Коми, стоимость суток на новогодние праздники здесь варьируется от 60 до 160 тысяч рублей.

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