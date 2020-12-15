В Севастополе два раза продали квартиры в новостройке

В Севастополе завели уголовное дело по факту двойной продажи квартир в новостройке. Об этом во вторник сообщила пресс-служба городской прокуратуры.
Речь идет о жилищно-строительном кооперативе, выступавшем застройщиком многоквартирных домов по проспекту Генерала Острякова, 244, и улице Степаняна, 9-а.
- Проверка выявила факты двойной продажи пяти квартир и четырех нежилых помещений в указанных домах на общую сумму более 26 миллионов рублей, - рассказали в прокуратуре.
Строительство домов началось более пяти лет назад, однако за эти годы застройщик не предпринял действий для введения их в эксплуатацию.
Следственный отдел ОМВД России по Ленинскому району Севастополя возбудил уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере".