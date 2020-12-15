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15.12.2020 19:32

Пай или пропал

Дольщикам не дают выйти из кооператива
Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)
Российская газета - Экономика Юга России № 282(8336)
В Суровикинском районе Волгоградской области наметилось серьезное противостояние местных землевладельцев. Часть дольщиков решила выйти из сельскохозяйственного потребкооператива "Красная звезда". Однако они встретили неожиданное сопротивление.
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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В кооператив на паях входят собственники земель в окрестностях хутора Сысоевского. Они заключали договоры на определенных условиях, фактически предоставляя свои угодья в аренду сельхозпредприятию. По истечении срока действия договора несколько пайщиков решили выйти из "Красной звезды" и передать свои наделы (всего около 300 гектаров) фермеру Василию Зорину, чьи земли находятся по соседству. Он предложил им более выгодные условия. Однако председатель кооператива Владимир Володин не захотел отпускать "перебежчиков".

- Районная администрация с Володиным давно дружит. Люди писали губернатору о том, что не могут выйти из кооператива. Но из Волгограда спустили вниз указание: разбирайтесь сами. У одного из пайщиков уже инсульт был, у другого - инфаркт, - отметил фермер Зорин.

В распоряжении "РГ" есть аудиозаписи разговоров хуторян, в которых они, в частности, упоминают угрозы увольнением. Факт, что землевладельцам не дают выйти из кооператива, нам подтвердила одна из его бывших пайщиц.

- По истечении десятилетнего срока договора мы решили уйти к фермеру, который предложил вариант лучше. Я дала доверенность Василию, чтобы он занимался землей, а председатель кооператива выступил против. Не спросив меня, он автоматически продлил договор, хотя я ничего не подписывала, - рассказывает "РГ" Наталья. - Мы составили коллективное письмо, что такие-то пайщики не хотят оставаться в совхозе. Но реакции не было. В конце 2019 года я передала свой участок Зорину, а следующей весной "Красная звезда" опять его засеяла. Володин нам даже прислал плату за пользование землей, но мы все вернули, так как не подписывали договор.

В августе районный суд рассмотрел гражданское дело об определении границ участка, выделяемого в счет долей, и принял сторону десяти пайщиков, объявивших о выходе из "Красной звезды".

Мы связались с руководителем "Красной звезды", чтобы услышать другую сторону в этом конфликте.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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- Когда договорные отношения закончились, фермер начал "обрабатывать" пайщиков, предложил более высокую арендную плату. Но мы тоже тогда ее подняли до такого же уровня. И мы имеем преимущественное право на перезаключение договора, - убежден Владимир Володин. - Ничего не нарушая, на законных основаниях принуждаем к подписанию договора. Есть такая практика, это юридически обоснованно. Идет конкурентная борьба между сельхозпредприятиями. Я нанятый человек. У меня личной корысти нет.

Говоря о своем приоритете, Володин сослался на статью 610 Земельного кодекса и статью 14 закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения". Расставить точки над каждой буквой закона мы попросили юриста Александра Емельянова, специализирующегося на земельном праве.

- Я посмотрел решение районного суда. Пайщики все правильно сделали: они в судебном порядке выделили себе доли. Это стандартная процедура. Никакого преимущества у лица, с которым был прежний договор, нет. Собственник участка может распоряжаться своей землей как хочет: может сам обрабатывать или отдать в аренду кому угодно. Вердикт обжалуется в областном суде, но проблем у пайщиков не должно возникнуть и в этой инстанции, - прокомментировал Емельянов.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область

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