Цены на жилье в Екатеринбурге достигли максимума за последние пять лет

Если в начале года средняя стоимость квадратного метра в Екатеринбурге была чуть выше 70 тысяч рублей, то сейчас в эконом-классе она достигла 80 тысяч, в комфорт-классе - 95 тысяч. На вторичном рынке этот показатель равен 77 тысячам.

- Такой уровень цен отмечается впервые, начиная с 2015 года. Долгое время мы жили в рамках сложившихся ценовых ориентиров: в центре метр дороже, чем на окраине. Но в 2020-м эти пропорции пошатнулись. Причем стоимость жилья росла неравномерно как по классам жилья, так и по районам города. Можно было увидеть студию по 110 тысяч за метр где-нибудь на проспекте Космонавтов и квартиру комфорт-класса на берегу Исети по 120 тысяч за метр - покупатель в недоумении. Такая ситуация на рынке не редкость, как правило, выравнивается она в течение 2-3 лет, - отмечает Илона Соболева, президент Уральской палаты недвижимости.

По мнению экспертов, такой скачок цен обусловлен прежде всего сокращением выбора: объем предложения первичного жилья в городе уменьшился на 13 процентов, вторичного - на 40. В октябре-ноябре вводить новые проекты стали чаще, но пока этого недостаточно для корректировки цен. Лишь за последний месяц они поднялись на 2,5 процента. По прогнозам, проблема выбора будет решена не раньше, чем через несколько месяцев: сегодня индекс кранов (количество башенных кранов на действующих стройплощадках) равен 98, тогда как во второй половине 2019 года достигал 144.

Другим фактором, стимулировавшим спрос, стала льготная ипотека, ставка по которой сегодня составляет в среднем 5,9 процента. По данным Уральского банковского союза, за 10 месяцев в Свердловской области выдали почти 46 тысяч жилищных кредитов на сумму 103 миллиарда рублей. Это на 33 процента больше по количеству и на 47 процентов больше в объемах, чем за аналогичный период прошлого года. Примерно 10-15 процентов приходится на долю рефинансирования, остальное - новые займы, сообщил заместитель председателя Уральского банковского союза Евгений Болотин.

Рост цен на новостройки нивелировал преимущество льготной ипотеки: сегодня покупатель вынужден искать жилье не "лучше", а "дешевле". Такое упрощение рынка отрицательно сказывается на качестве. В 2021 году риелторы не прогнозируют резкого снижения цен на жилье, скорее, их стабилизацию в пределах уровня инфляции.