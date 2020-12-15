Цены на жилье в Екатеринбурге достигли максимума за последние пять лет

Новости

ТРЦ "Европейский" грозит миллионный штраф за нарушения антиковидных мер 13:52
85-летний актер Кахи Кавсадзе победил коронавирус 13:43
Русский национальный балет "Кострома" дебютирует в Минске 13:40
Названо количество предприятий-нарушителей антиковидных мер в Москве 13:35
Мачу-Пикчу снова закрыли для посещения 13:32
Фильм "Том и Джерри" выйдет раньше запланированного 13:28
Кокорин не полетел на матч против "Зенита" 13:23
В Перми оштрафовали больницу, где не изолировали заболевших сотрудников 13:22
Госдума продлила скидку при оплате пошлины через портал госуслуг 13:19
РФС отказался переносить заседание КДК по просьбе "Спартака" 13:15
Фото и видео: в Москве проводили в последний путь Валентина Гафта 13:11
Минприроды: До конца 2020 года в России ликвидируют еще 12 свалок 13:04
Крис Пайн сыграет в экранизации настольной игры Dungeons & Dragons 13:04
В Башкирии проверят все пансионаты с круглосуточным пребыванием людей 13:03
Губернатор Токио: Олимпиада состоится при любых обстоятельствах 13:03
Доля квартир с отделкой в новостройках Москвы достигла 68% 12:57
Вышел первый трейлер ремейка "Крутого Уокера" 12:55
Новым директором Политехнического музея назначена Елена Проничева 12:49
Собянин утвердил размер выплат студентам и ординаторам, работающим в пандемию в поликлиниках 12:45
"Шрек" и "Заводной апельсин" признаны достоянием США 12:41
Пять депутатов Госдумы повторно заразились COVID-19 12:37
Фильм "Дорогие товарищи!" можно будет посмотреть в интернете 12:33
В Нидерландах из-за COVID-19 вводится режим полного локдауна 12:30
Сергей Кравцов поздравил российскую сборную по физике 12:28
В Томске скончался первый мэр города Геннадий Коновалов 12:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как оформлять наследство на старые участки земли
Как оформлять наследство на старые участки земли
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
В "РГ" наградят лауреатов XX Международного Пушкинского конкурса
В "РГ" наградят лауреатов XX Международного Пушкинского конкурса
15.12.2020 12:46
Рубрика: Экономика

Цены на жилье в Екатеринбурге достигли максимума за последние пять лет

Текст: Наталия Швабауэр (Екатеринбург)
Если в начале года средняя стоимость квадратного метра в Екатеринбурге была чуть выше 70 тысяч рублей, то сейчас в эконом-классе она достигла 80 тысяч, в комфорт-классе - 95 тысяч. На вторичном рынке этот показатель равен 77 тысячам.

- Такой уровень цен отмечается впервые, начиная с 2015 года. Долгое время мы жили в рамках сложившихся ценовых ориентиров: в центре метр дороже, чем на окраине. Но в 2020-м эти пропорции пошатнулись. Причем стоимость жилья росла неравномерно как по классам жилья, так и по районам города. Можно было увидеть студию по 110 тысяч за метр где-нибудь на проспекте Космонавтов и квартиру комфорт-класса на берегу Исети по 120 тысяч за метр - покупатель в недоумении. Такая ситуация на рынке не редкость, как правило, выравнивается она в течение 2-3 лет, - отмечает Илона Соболева, президент Уральской палаты недвижимости.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Кабмин упростит получение налогового вычета при покупке недвижимости

По мнению экспертов, такой скачок цен обусловлен прежде всего сокращением выбора: объем предложения первичного жилья в городе уменьшился на 13 процентов, вторичного - на 40. В октябре-ноябре вводить новые проекты стали чаще, но пока этого недостаточно для корректировки цен. Лишь за последний месяц они поднялись на 2,5 процента. По прогнозам, проблема выбора будет решена не раньше, чем через несколько месяцев: сегодня индекс кранов (количество башенных кранов на действующих стройплощадках) равен 98, тогда как во второй половине 2019 года достигал 144.

Другим фактором, стимулировавшим спрос, стала льготная ипотека, ставка по которой сегодня составляет в среднем 5,9 процента. По данным Уральского банковского союза, за 10 месяцев в Свердловской области выдали почти 46 тысяч жилищных кредитов на сумму 103 миллиарда рублей. Это на 33 процента больше по количеству и на 47 процентов больше в объемах, чем за аналогичный период прошлого года. Примерно 10-15 процентов приходится на долю рефинансирования, остальное - новые займы, сообщил заместитель председателя Уральского банковского союза Евгений Болотин.

Рост цен на новостройки нивелировал преимущество льготной ипотеки: сегодня покупатель вынужден искать жилье не "лучше", а "дешевле". Такое упрощение рынка отрицательно сказывается на качестве. В 2021 году риелторы не прогнозируют резкого снижения цен на жилье, скорее, их стабилизацию в пределах уровня инфляции.

В регионах Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Экономика Товары и цены Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

Главное сегодня

В Госдуме рассказали о направлениях сотрудничества с администрацией Байдена
За сутки в России подтверждено 26 689 случаев COVID-19 в 85 регионах
Пять депутатов Госдумы повторно заразились COVID-19
Опубликовано видео первого полета самолета МС-21 с российскими двигателями
Власти Москвы найдут ковидные нарушения по соцсетям
В Роспотребнадзоре напомнили правила покупки сладостей
Эксперты назвали топ-8 перспективных профессий будущего