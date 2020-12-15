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Рубрика: Культура

Режиссер Оливер Стоун рассказал, зачем приезжал на уральскую АЭС

Текст: Ольга Штейн

Голливудский режиссер, обладатель трех премий "Оскар", посетивший неделю назад Белоярскую атомную станцию, рассказал о цели визита в эфире "Первого канала". Визит был связан со съемками нового фильма: документальной ленты про атомную энергетику.

Фото: Пресс-служба Белоярской АЭС
На уральскую АЭС приехал голливудский режиссер Оливер Стоун

- Грядущим поколениям потребуется очень много энергии, очень много электричества, и без атомной энергетики эту проблему не решить, - сказал Стоун.

По словам режиссера, на Западе многие не знают, что атомные станции при соблюдении всех требований строительства и эксплуатации с точки зрения экологии гораздо безопаснее других традиционных электростанций. Своим новым фильмом Стоун хочет помочь обществу сделать правильный выбор.

- Я думаю, помощь в том, что будет предоставлена научная информация. Будущее всего мира зависит от этого, это важно. Гораздо важнее, чем любой фильм, который я мог бы снять.

На Белоярской атомной станции Оливер Стоун побывал 8 декабря. Режиссер провел на предприятии целый день.

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