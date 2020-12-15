За месяц жители страны выложили в соцсетях с хештегом #героигородов2020 более тысячи историй о земляках, которыми они гордятся. Среди героев представители десятков профессий и просто неравнодушные люди.

Два месяца назад в центре Кургана на свободном участке возле домов выросли... Уральские горы. Так местные жители назвали сквер с каменной горкой и водопадом.

- Это только маленький кусочек гор, - уточняет один из авторов произведения ландшафтного дизайна Виталий Филюшин. - Природный камень мы привезли действительно с Урала. Хотелось сделать так, чтобы все выглядело естественно.

Самая сложная работа была у художника Натальи Юдиной. Ей предстояло расположить камни так, чтобы они повторяли горный рельеф. Получилось.

Когда проект задумывался, жители просто хотели обустроить заросший бурьяном участок возле их домов. Просьба курганцев стала частью "Инициативного бюджета". По программе комфортной городской среды мэрия выделила на благоустройство территории 2,5 миллиона рублей. В подрядной организации оказались творческие люди: кроме дорожек из тротуарной плитки Андрей и Алена Олецкие предложили соорудить за свой счет каскадный водопад. На самой вершине внутри горы установили резервуар с водой. Оттуда вода ручейком сбегает по выступам между камнями в специальную чашу.

48-летний многодетный отец Алексей Черноскутов из Первоуральска Свердловской области одним из первых стал добровольцем. Уже более полугода в свободное время приезжает в штаб, чтобы получить дневную разнарядку: для кого купить продукты, кому доставить лекарства. Первоуральск хоть и невелик, но разбросан на двух берегах водохранилища. На визиты к землякам все чаще берет с собой старших сыновей.

- Благородное дело в рублях не измеряется, - говорит он. - Молодые и сильные сами могут о себе позаботиться, хотя, бывает, и им нужна помощь. Но вот пожилые, которым некому помочь, как они могут продержаться в эти трудные времена? Наверное, это и делает нас людьми, когда мы думаем не только о себе, но и о других.

У семьи Черноскутовых за год появилось около двух десятков постоянных подопечных: когда они звонят с просьбой о помощи на "горячий телефон" штаба волонтеров, просят прислать "нашего Алексея".