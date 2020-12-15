В Екатеринбурге придумали, как вернуть городу "украденную" землю

В Екатеринбурге составляют каталог нелегально захваченной муниципальной земли. Автор проекта - Дмитрий Кречетов, классический "неравнодушный горожанин". Коренной екатеринбуржец, уже много лет он с единомышленниками отправляет в администрацию сигналы о ямах на дорогах, сломанных заборах и прочем городском беспорядке.

- Мы гуляли по городу, в основном, по центру, и заметили, что на пути множество заборов, - рассказывает Дмитрий. - Большинство огораживают полупустые парковки возле зданий и учреждений: там по несколько часов стоят одна-две машины, а рядом люди вынуждены бросать автомобили где попало - на тротуарах, газонах. Знакомый подсказал, как можно быстро проверить через сайт Росреестра собственника территории, и оказалось, что на муниципальной земле таких закрытых парковок очень много. Предположили, что большинство располагаются незаконно.

Поначалу хотели по-старинке отправлять сигналы в мэрию, но потом решили систематизировать информацию - все-таки работают в сфере IT. И в сентябре создали сайт с каталогом подозрительных объектов. Проект назвали "Украденный Екатеринбург".

- Схема работы такая: мы видим объект (или нам присылают информацию о нем), потом вручную проверяем его по кадастровым картам Росреестра, и если огороженная территория принадлежит муниципалитету, отправляем обращение в администрацию. На сегодняшний день в базе 560 участков общей площадью более одного миллиона квадратных метров. Подавляющее большинство заняты парковками - их проще отследить, они на виду. Но есть перекрытые тротуары и даже улицы, шлагбаумы на территории ЖК, закрывающие проезд по территории общего пользования, а на улице Гоголя, к примеру, рядом с долгостроем на муниципальной земле устроили свалку строительного мусора.

Проект тут же привлек внимание властей, в первую очередь - министерства госимущества Свердловской области.

- Распоряжение земельными участками - наша основная работа, поэтому мы решили подключиться и проверить информацию общественников, - рассказывает советник министра Юлия Вершецкая. - На тот момент в базе было 200 земельных участков, мы их проанализировали. Некоторые исключили: например, те, где право аренды было оформлено, или те, что попали в базу из-за погрешности в кадастровой карте, когда в действительности ограждение не выходит за границу арендуемого участка. Но это единичные случаи. Остальное - огромные территории, которые действительно заняты незаконно.

Ведомство выбрало сто самых крупных участков, началась работа по их освобождению. Провели два совещания с администрацией города, встречу с ФАС, большое совещание при прокуроре города с участием Росреестра, мэрии, городской полиции. В итоге решили создать межведомственные рабочие группы при районных прокуратура, проверить каждый участок и решить, каким образом вернуть их муниципалитету.

- Сто участков - это только начало, работа будет продолжаться, - добавляет Юлия Вершецкая. - Авторы проекта предоставили нам онлайн-доступ в свою базу, информацию мы получаем оперативно. Незаконно занятые участки мы будем освобождать. Механизм по вовлечению их в законный оборот прорабатываем.

В администрации Екатеринбурга считают, что рост количества нарушений земельного законодательства связан с высокими темпами социально-экономического развития города и активной деятельностью хозяйствующих субъектов. Ежегодно муниципалитет проводит более 1500 проверок, чаще всего сталкиваются именно с самозахватом городских территорий. Находить их помогают обращения граждан и организаций.

- В этой ситуации появление проектов, предусматривающих вовлеченность жителей города Екатеринбурга в процесс выявления таких нарушений, представляется вполне обоснованным и актуальным, - отмечает замглавы Екатеринбурга по вопросам управления имуществом Игорь Сутягин.

Проверка первых 200 сообщений от проекта "Украденный Екатеринбург" показала: в 158 случаев землей пользовались незаконно. Материалы переданы в полицию и прокуратуру. Лицам, самовольно захватившим земельные участки, выставляют расчеты за фактическое пользование землей и привлекают к административной ответственности. Что касается дальнейшей судьбы освобожденных земель, здесь решения будут принимать индивидуально по каждому участку с учетом градостроительной документации и документов территориального зонирования.

- Миллион квадратных метров муниципальных земель мог бы существенно пополнить городской бюджет, - рассуждает Дмитрий Кречетов. - Если эти участки передать под использование автотранспортом, например, по те же парковки, ежегодно бюджет будет получать порядка 120 миллионов рублей в виде налогов. Часть земель можно продать, с "захватчиков", в конце концов, можно брать штрафы. Вариантов масса. Если сейчас получится разобраться разом с большим объемом нарушений, в будущем следить за землей будет проще.

Сейчас, по словам авторов проекта, все работает так, как должно: жители сигнализируют, власти оперативно разбираются. В скором времени Дмитрий с товарищами хотят добавить на сайт информацию о том, что уже сделано.

- Чтобы люди видели, что система работает. Хотим показать, что обращения в органы власти - это инструмент, о котором мы часто забываем. Хотим, чтобы люди почувствовали: их действия способны менять город к лучшему.