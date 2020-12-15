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15.12.2020 16:06
Рубрика: Происшествия

В Кургане по адресу поставщика рыбных консервов оказалась сауна

Текст: Валентина Пичурина (Курган)

В Кургане сотрудники регионального управления Россельхознадзора с помощью ФГИС "Меркурий" обнаружили фантомную площадку, с которой были отгружены на Дальний Восток некачественные рыбные консервы.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, к ним поступила информация из пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю о поставке из Кургана не соответствующих ГОСТу консервов "Сардинелла натуральная с добавлением масла". Продукт имел подозрительный вкус, цвет и запах. Кроме того, на банках была перебита маркировка срока годности. Выехав по адресу регистрации площадки, специалисты Россельхознадзора не нашли следов деятельности предприятия-поставщика. На месте указанной в документах фирмы находится комплекс саун и помещения по изготовлению бетонных изделий. Склады для хранения пищевой продукции отсутствовали. Представитель организации от объяснений отказался.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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При детальном изучении оформления ветеринарной сопроводительной документации у поставщика на остатке имелось более 200 партий различной пищевой продукции. Место ее хранения не установлено. За выявленные нарушения региональный надзорный орган приостановил до 6 месяцев регистрацию уполномоченного лица во ФГИС "Меркурий". Материалы о несуществующем предприятии-поставщике направлены в управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области. Их также передадут в правоохранительные органы. Получателей продукции фирмы из Кургана известили о фантоме.

Между тем, как выяснила "РГ", курганский посредник закупал сардинеллу на одном из рыбоконсервных комбинатов в Калининградской области и по договору с военной частью отправлял ее на Дальний Восток. По результатам экспертизы, рыбные консервы признаны некачественными и опасными для здоровья. Вся партия (4615 килограммов) из оборота изъята.

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