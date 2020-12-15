В уральском городе запретили запускать фейерверки во дворах

Ограничения на использование пиротехники ввели в Среднеуральске.

Согласно постановлению главы городского округа Андрея Зашляпина, с 14 декабря по 15 января на территории действует особый противопожарный режим. Населению в этот период запрещено запускать фейерверки и салюты на неприспособленных для этого площадках: около жилых и садовых домов, в парках и в лесу.

Управлению ЖКХ поручено оборудовать места для использования пиротехники и проинструктировать население.

- Надо знать о потенциальной опасности пиротехники, - объясняет доцент кафедры управления качеством и экспертизы товаров и услуг УрГЭУ Людмила Донскова. - Это пламя или высокотемпературная струя продуктов сгорания, раскаленные шлаки, искры, тепловое излучение, ударная волна, разлетающиеся поражающие осколки и прочее.

Пиротехнику нельзя запускать в помещении, на крыше, балконе или лоджии, под высоковольтными проводами и деревьями, у железной дороги, на спортивных площадках, рядом с памятниками культуры, на кладбище, при сильном порывистом ветре. Также, напоминает эксперт, запрещается использовать изделия с истекшим сроком годности, наклоняться над фейерверком, поджигая фитиль, бросать ракетницы в огонь, зажигать потухший фитиль и курить рядом с пиротехникой.