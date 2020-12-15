Уральца задержали за посылку с наркотиками под видом конфет из США

Челябинские таможенники пресекли контрабандную поставку наркотиков, спрятанных в конфетах и табачной продукции. Посылка с запрещенным товаром пришла из США жителю Миасса, сообщили во в пресс-службе Челябинской таможни.

- Житель Миасса задержан оперативниками таможни в одном из почтовых отделений города. Мужчина получил посылку из США, в которой находились несколько десятков конфет разного цвета, табачная продукция и семь ампул с жидкостью для электронных сигарет. Товар был упакован в пленку с надписью "Каннабис", - пояснили в пресс-службе ведомства.

При лабораторном исследовании содержимого эксперты обнаружили наркотические вещества: в конфетах - тетрагидроканнабиол, а в ампулах - масло каннабиса.

По факту контрабанды наркотиков возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы.